Flying Tigers Hile Kodları

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Flying Tigers oyunu klasik savaş oyunlarından sıkılanlar için güzel bir yun olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle yerde savaşmak çok da hoşunuza gitmiyorsa göklerde savaşabilme imkanı sizlere bu oyun sunmaktadır. Uçaklar ile verilen görevleri sorunsuz bir şekilde yaptığınızda istediğiniz sonuçlara ulaşabilirsiniz. İşte bu makalenin hazırlanma amacıda bu görevlerde sizlere yardımcı olabilecek kodları vermektir. Aşağıdaki kodları karşılarında yer alan sonuçları alabilmek için az sonra vereceğimiz yöntem ile oyunda kullanabilirsiniz.

Flying Tigers Hile Kodları

Flying Tigers oyununda şifre kodlarını kullanabilmeniz için klavyenizin TAB tuşuna basarak aşağıdaki kodları kullanabilirsiniz.