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Avatar navigasyon kullanımı ve haritalar apk

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Avatar navigasyon kullanımı ve haritalar apk

5.0 inç TV Özellikli GPS Navigasyon Sistemi

Harita ve Yazılım Özellikleri:

  • İl, ilçe tam detaylı en güncel Türkiye haritası
  • Eczane, Hastane, Sinema, AVM, Otopark, Benzin İstasyonu, Tarihi ve Turistik yerler, mesire yerleri vb. adres bilgileri
  • Üç boyutlu yapılar
  • Sesli yol tarifi
  • Yol tabelaları ve şerit bilgilerini gösterebilme
  • Hız limitlerini gösterebilme ve sesli uyarı
  • Yanlış yola sapıldığında otomatik olarak yeni rota hesaplama
  • Gece ve gündüz ekran sürüş modları
  • Sık kullanılanlar, geçmişte gidilen yerler ve adres defteri
  • Kısa veya ana yollardan kolay gitme tercihine bağlı farklı rota çizebilme
  • Yaya ve araba navigasyon kullanım modları
  • Rotayı Simülasyon yapabilme
  • Pusula ve GPS konum bilgileri
  • GPS uydusu üzerinden güncel tarih ve zamanı güncelleme
  • Yol bilgisayarı

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Cihaz Özellikleri:

  • Analog TV özelliği ile televizyon yayınlarını alabilme
  • 0 inç Dokunmatik TFT LCD ekran
  • Sesli yönlendirmeleri aracınızın FM radyosundan duyabilme
  • Bluetooth özelliği
  • Video, müzik, resim ve e-book dosyalarını açabilme
  • İnce tasarım
  • 500 MHz Sirf Star Atlas IV işlemci
  • 2 GB Dahili Hafıza
  • Daha hızlı rota hesaplama ve uydu bağlantısı
  • Windows™ CE 6.0 tabanlı işletim sistemi
  • Güçlendirilmiş dahili anteni ile daha hızlı ve güçlü uydu bağlantısı
  • 7V/ 1400 mAh Şarj edilebilir pil ile 3 saate varan uzun süreli navigasyon kullanımı

Diğer Özellikler:

  • Araç içinde vidalama veya yapıştırma sorunu olmadan, cama monte için özel vakumlu ayak
  • Yüksek kaliteli dahili hoparlör
  • Ekstra kulaklık çıkışı
  • MicroSD Kart okuyucu
  • USB 2.0 bağlantı
  • CE Kalite uygunluğu

 

 

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