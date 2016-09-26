Avatar navigasyon kullanımı ve haritalar apk
avatar navigasyon ücreti nedir, Avatar navigasyon sistemleri nasıl kullanılır,Avatar navigasyonun özellikleri nedir,Avatar navigasyon nasıl güncellenir
Avatar navigasyon kullanımı ve haritalar apk
5.0 inç TV Özellikli GPS Navigasyon Sistemi
Harita ve Yazılım Özellikleri:
- İl, ilçe tam detaylı en güncel Türkiye haritası
- Eczane, Hastane, Sinema, AVM, Otopark, Benzin İstasyonu, Tarihi ve Turistik yerler, mesire yerleri vb. adres bilgileri
- Üç boyutlu yapılar
- Sesli yol tarifi
- Yol tabelaları ve şerit bilgilerini gösterebilme
- Hız limitlerini gösterebilme ve sesli uyarı
- Yanlış yola sapıldığında otomatik olarak yeni rota hesaplama
- Gece ve gündüz ekran sürüş modları
- Sık kullanılanlar, geçmişte gidilen yerler ve adres defteri
- Kısa veya ana yollardan kolay gitme tercihine bağlı farklı rota çizebilme
- Yaya ve araba navigasyon kullanım modları
- Rotayı Simülasyon yapabilme
- Pusula ve GPS konum bilgileri
- GPS uydusu üzerinden güncel tarih ve zamanı güncelleme
- Yol bilgisayarı
Cihaz Özellikleri:
- Analog TV özelliği ile televizyon yayınlarını alabilme
- 0 inç Dokunmatik TFT LCD ekran
- Sesli yönlendirmeleri aracınızın FM radyosundan duyabilme
- Bluetooth özelliği
- Video, müzik, resim ve e-book dosyalarını açabilme
- İnce tasarım
- 500 MHz Sirf Star Atlas IV işlemci
- 2 GB Dahili Hafıza
- Daha hızlı rota hesaplama ve uydu bağlantısı
- Windows™ CE 6.0 tabanlı işletim sistemi
- Güçlendirilmiş dahili anteni ile daha hızlı ve güçlü uydu bağlantısı
- 7V/ 1400 mAh Şarj edilebilir pil ile 3 saate varan uzun süreli navigasyon kullanımı
Diğer Özellikler:
- Araç içinde vidalama veya yapıştırma sorunu olmadan, cama monte için özel vakumlu ayak
- Yüksek kaliteli dahili hoparlör
- Ekstra kulaklık çıkışı
- MicroSD Kart okuyucu
- USB 2.0 bağlantı
- CE Kalite uygunluğu