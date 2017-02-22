Battlefield 4 donanım sistem gereksinimleri

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Battlefield 4 oyunu için minimum sistem gereksinimleri

Intel Core 2 Duo 2.4 GHz, AMD Athlon X2 2.8 GHz veya üstü işlemci

4 GB veya üstü RAM

Windows Vista SP2 32 Bit veya üstü

512 MB AMD Radeon HD 3870 ve NVIDIA GeForce 8800 GT ekran kartı

30 GB boş kullanım alanı

Battlefield 4 oyunu için önerilen sistem gereksinimleri

AMD Six-Core İşlemci ve Intel Quad-Core işlemciler

8 GB veya daha fazla RAM

Windows 8 64 Bit işletim sistemi

3 GB AMD Radeon HD 7870 ve NVIDIA GeForce GTX 660 ekran kartı

30 GB kullanım alanı