Call of duty 5 world at war hileleri

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Call of duty 5 world at war oyunu aşağıda paylaştığımız resimden de anlaşılacağı üzere bir savaş oyunudur. Savaş oyunu meraklıları için vazgeçilmez seviyede olan bu oyun oynarken sizleri baya bir zorlayacaktır. Verilen görevleri yerine getirmek biraz sorun teşkil edebilir. İşte biz burada devreye giriyoruz. Aşağıda sizlere vereceğimiz şifreleri oyun oynarken kullanarak daha kolay bir şekilde bölümleri geçebilirisniz.

Call of duty 5 world at war hileleri

Oyun oynarken ~ tuşu veya tab -esc-é tuşlarına yanı anda basarak şifre giriş ekranını görebilirsiniz. Ayrıca karşınıza gelen ekrana “devmap mark” yazıp enter tuşuna basınız. Daha sonra aşağıda verdiğimiz kodları girerek karşılarındaki durumları gerçekleştirebilirsiniz.

give all – Tüm silahlar

sf_use_bw 1 – Siyah beyaz modu

devmap [map name] – Haritayı değiştirir

notarget – Görünmezlik

god – Ölümsüzlük

sf_use_ignoreammo 1 – Sınırsız kurşun

mapname – Haritaları listeler

noclip – Duvarlardan geçme

sf_use_invert 1 – Negatif fotoğraf modu

sf_use_chaplin 1 – Sessiz film modu