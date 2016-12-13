Call of duty 5 world at war oyunu aşağıda paylaştığımız resimden de anlaşılacağı üzere bir savaş oyunudur. Savaş oyunu meraklıları için vazgeçilmez seviyede olan bu oyun oynarken sizleri baya bir zorlayacaktır. Verilen görevleri yerine getirmek biraz sorun teşkil edebilir. İşte biz burada devreye giriyoruz. Aşağıda sizlere vereceğimiz şifreleri oyun oynarken kullanarak daha kolay bir şekilde bölümleri geçebilirisniz.
Call of duty 5 world at war hileleri
Oyun oynarken ~ tuşu veya tab -esc-é tuşlarına yanı anda basarak şifre giriş ekranını görebilirsiniz. Ayrıca karşınıza gelen ekrana “devmap mark” yazıp enter tuşuna basınız. Daha sonra aşağıda verdiğimiz kodları girerek karşılarındaki durumları gerçekleştirebilirsiniz.
give all – Tüm silahlar
sf_use_bw 1 – Siyah beyaz modu
devmap [map name] – Haritayı değiştirir
notarget – Görünmezlik
god – Ölümsüzlük
sf_use_ignoreammo 1 – Sınırsız kurşun
mapname – Haritaları listeler
noclip – Duvarlardan geçme
sf_use_invert 1 – Negatif fotoğraf modu
sf_use_chaplin 1 – Sessiz film modu