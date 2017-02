Call of Duty Black Ops 3 sistem gereksinimleri

Call of Duty Black Ops 3 sistem Gereksinimleri

Öneri işlemci olarak Intel Core i3-530 2.93 GHz / AMD Phenom II X4 810 @ 2.60 GHz olabilir.

RAM önerisi sorunsuz için 6 GB

Yüklü işletim sistemi Windows 7 64-Bit / Windows 8 64-Bit ve Windows 8.1 64-Bit olabilir.

Ekran kartında ise NVIDIA GeForce GTX 470 1GB / ATI Radeon HD 6970 1GB