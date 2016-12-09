Carmageddon Oyun Hileleri

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Carmageddon oyunu faklı bir oyun anlayışı ile oyun severler arasında beğeni toplamaktadır. Carmageddon oyunu biraz yaş seviyesi bizce büyüklere hitap etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü biraz kanlı sahnelerin bolca yer aldığı çok da tavsiye etmediğimiz bir oyun türüdür. Carmageddon oyununda başlattığınız görevleri kolay bitirebilmeniz için aşağıdaki şifre kodlarını kullanabilirsiniz.