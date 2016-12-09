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Carmageddon Oyun Hileleri

Carmageddon Oyun Hileleri

Gökhan Torun 09 Ara 2016 Oyun  0
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Carmageddon oyunu faklı bir oyun anlayışı ile oyun severler arasında beğeni toplamaktadır. Carmageddon oyunu biraz yaş seviyesi bizce büyüklere hitap etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü biraz kanlı sahnelerin bolca yer aldığı çok da tavsiye etmediğimiz bir oyun türüdür. Carmageddon oyununda başlattığınız görevleri kolay bitirebilmeniz için aşağıdaki şifre kodlarını kullanabilirsiniz.

Harita, Araba seçme ve oyunu başlatma ekranlarından herhangi birinde ENABLE yazdığınızda pistlerin ve araçları hepsi aktif olacaktır. Daha sonra oyun oynarken aşağıdaki şifreleri girerek karşılarındaki durumları aktif edebilirsiniz. Oyun oynarken F4 tuşuna basarak şifre kodu gireceğiniz cheat mode aktif olacaktır;

Carmageddon Oyun Hileleri

Carmageddon Oyun Hileleri

F5 – bedava onarım
F6 – ölümsüzlük aç/kapa
F7 – +30 saniye
F8 – Zamanı durdur/başlat
F10 – Tur sayacını arttırır
F11 – +5000 kredi
SHIFT-F6 – rakipleri haritada gösterir
SHIFT-F7 – +300 saniye
Bir de bunları deneyin:

# (herhangi bir sayı):
SHIFT-#
ALT-#
SHIFT-ALT-#
CTRL-#

teknoloji hattı
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