Çin malı telefon ve tabletlerin internet ayarı
çin malı cihazların internet ayarı nasıl yapılır,çin malı tabletimden internete nasıl bağlanırım,çim malı çift sim kartlı telefonlardan internete bağlanılır mı
Çin malı telefon ve tabletlerin internet ayarı
Çin malı cihazların içerisinde android işletim sistemi var gibi görünse de çoğu telefon windows tabanlıdır. Bu cihazlardan internete girebilmek için android yada ios cihazlarda olduğu gibi otomatik ayar yapılmıyor. Bunun için çin malı telefon yada tabletinizin internet ayarını manuel olarak elle yapılması gerekiyor. Aşağıdaki bilgilerden yararlanarak vodafone, turkcell ve turk telekom servis sağlayıcılarının internet ayarlarını yapabilirsiniz.
“TURKCELL MOBİL GPRS WAP AYARLARI”
Hizmetler>>Veri Hesabı>>GPRS ten ilk seçeneğe(veya istediğiniz bir seçeneğe) girip DÜZENLE seçeneğini seçiniz,
Hesap Adı : TURKCELL GPRS WAP
APN : wap
Kullanıcı Adı : gprs
Şifre : gprs
Doğrulama Tipi : Normal olarak kaydedip çıkın..
Hizmetler>>İnternet Hizmeti>>Ayarlar>>Profiller>> Sim1-Sim2 den birini seçip en üstteki YENİ EKLE yi seçin.
Profil Adı : TURKCELL GPRS WAP
Ana Sayfa : http://www.google.com/
Veri Hesabı : GPRS e girip TURKCELL GPRS WAP ı seçin.
Bağlantı Tipi : http ı seçin ,proxy kullan ewet
İp Adresi : 212.252.234.168 port:8080
Güvenlik : Kapalı seçip geri diyerek çıkın.
Kullanıcı Adı : gprs
Şifre : gprs
“VODAFONE MOBİL GPRS WAP AYARLARI”
Hizmetler>>Veri Hesabı>>GPRS ten ilk seçeneğe(veya istediğiniz bir seçeneğe) girip DÜZENLE seçeneğini seçiniz,
Hesap Adı : Vodafone live
APN : vflive
Kullanıcı Adı : vodafone
Şifre : vodafone
Doğrulama Tipi : Normal olarak kaydedip çıkın..
Hizmetler>>İnternet Hizmeti>>Ayarlar>>Profiller>> Sim1-Sim2 den birini seçip en üstteki YENİ EKLE yi seçin.
Profil Adı : Vodafone live
Ana Sayfa : http://www.google.com/
Veri Hesabı : GPRS e girip Vodafone live ı seçin.
Bağlantı Tipi : WAP ı seçin
İp Adresi : 212.065.136.226
Güvenlik : Kapalı seçip geri diyerek çıkın.
Kullanıcı Adı : Boş
Şifre : Boş
“TURK TELEKOM MOBİL GPRS WAP AYARLARI”
Hizmetler>>Veri Hesabı>>GPRS ten ilk seçeneğe(veya istediğiniz bir seçeneğe) girip DÜZENLE seçeneğini seçiniz,
Hesap Adı : TURK TELEKOM GPRS WAP
APN : wap
Kullanıcı Adı : wap
Şifre : wap
Doğrulama Tipi : Normal olarak kaydedip çıkın..
Hizmetler>>İnternet Hizmeti>>Ayarlar>>Profiller>> Sim1-Sim2 den birini seçip en üstteki YENİ EKLE yi seçin.