Cirrus navigasyon fiyatı ve özellikleri
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Cirrus navigasyon fiyatı ve özellikleri
Bu yazımızda ise size 4.3 inç Cirrus GPS Navigasyon Sistemi hakkında bilgiler vereceğiz. Bu cihaz hemen hemen tüm araçlar kullanabilirsiniz. Ürün aşağıda yer alan bilgilerde olduğu gibi içerisinde bir çok özellik barındırmaktadır. Bazı özelliklere aşağıdaki bilgiler doğrultusunda göz atabilirsiniz;
Harita ve Yazılım Özellikleri:
- İl ve ilçe tam detaylı en güncel Türkiye haritası
- Sesli yol tarifi
- Yabancı ülkelerin haritalarını yükleyebilme
- Yol tabelalarını gösterebilme
- Şerit bilgilerini gösterebilme
- Rotayı simülasyon yapabilme
- Pusula bilgileri
- GPS konum bilgileri
- Yol bilgisayarı
- Gece ve gündüz ekran sürüş modları
- Sık kullanılanlar ve geçmişte gidilen yerler
- Adres defteri
- Yanlış yola sapıldığında otomatik olarak yeni rota hesaplama
- 3D Landmark Türkiye
- Yaya navigasyon kullanım modları
- Hız limitlerini gösterebilme
- GPS üzerinden güncel tarih ve zaman güncelleme
Teknik Özellikler:
- Bluetooth özelliği
- 4 GB dahili hafıza
- Sesli yönlendirmeleri aracınızın kendi radyosundan kablosuz duyabilme
- Video, müzik, resim ve e-book dosyalarını açabilme
- İnce tasarım
- 7V/1000 mAh şarj edilebilir pil ile 3 saate varan uzun süreli navigasyon kullanımı
- Daha hızlı rota hesaplama ve uydu bağlantısı
- SirfExpand™ Güçlendirilmiş dahili anteni ile daha hızlı ve güçlü uydu bağlantısı
- Windows™ CE 6.0 tabanlı işletim sistemi
Diğer Özellikler:
- Araç içinde vidalama veya yapıştırma sorunu olmadan, cama monte için özel vakumlu ayak
- Yüksek kaliteli dahili hoparlör
- MicroSD Kart okuyucu
- USB 2.0 bağlantı
Paket Özellikleri:
- Cihaz
- Vakumlu Ayak
- Araç Çakmak Şarj Aleti
- USB Kablo
- Ekran Kalemi
- Kullanma Kılavuzu İçerikli CD
- Garanti Belgesi