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Cirrus navigasyon fiyatı ve özellikleri

Bu yazımızda ise size 4.3 inç Cirrus GPS Navigasyon Sistemi hakkında bilgiler vereceğiz. Bu cihaz hemen hemen tüm araçlar kullanabilirsiniz. Ürün aşağıda yer alan bilgilerde olduğu gibi içerisinde bir çok özellik barındırmaktadır. Bazı özelliklere aşağıdaki bilgiler doğrultusunda göz atabilirsiniz;

Harita ve Yazılım Özellikleri:

İl ve ilçe tam detaylı en güncel Türkiye haritası

Sesli yol tarifi

Yabancı ülkelerin haritalarını yükleyebilme

Yol tabelalarını gösterebilme

Şerit bilgilerini gösterebilme

Rotayı simülasyon yapabilme

Pusula bilgileri

GPS konum bilgileri

Yol bilgisayarı

Gece ve gündüz ekran sürüş modları

Sık kullanılanlar ve geçmişte gidilen yerler

Adres defteri

Yanlış yola sapıldığında otomatik olarak yeni rota hesaplama

3D Landmark Türkiye

Yaya navigasyon kullanım modları

Hız limitlerini gösterebilme

GPS üzerinden güncel tarih ve zaman güncelleme

Teknik Özellikler:

Bluetooth özelliği

4 GB dahili hafıza

Sesli yönlendirmeleri aracınızın kendi radyosundan kablosuz duyabilme

Video, müzik, resim ve e-book dosyalarını açabilme

İnce tasarım

7V/1000 mAh şarj edilebilir pil ile 3 saate varan uzun süreli navigasyon kullanımı

Daha hızlı rota hesaplama ve uydu bağlantısı

SirfExpand™ Güçlendirilmiş dahili anteni ile daha hızlı ve güçlü uydu bağlantısı

Windows™ CE 6.0 tabanlı işletim sistemi

Diğer Özellikler:

Araç içinde vidalama veya yapıştırma sorunu olmadan, cama monte için özel vakumlu ayak

Yüksek kaliteli dahili hoparlör

MicroSD Kart okuyucu

USB 2.0 bağlantı

Paket Özellikleri: