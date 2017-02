Clash of clans kupa yükseltme hilesi 5 - 1 OY

clash of clans kupa yükseltme nasıl yapılır,clash of clans nasıl oynanır,clash of clans hilelerini nasıl aktif ederim,clash of clans kupamı nasıl yükseltirim

Clash of clans kupa yükseltme hilesi

Günümüzde neredeyse herkes tarafından oynanan ve mobil oyunlar arasındaki bir oyun olan clash of clans ‘da bildiğiniz üzere kupa kasmak yani yüksek bir lige çıkmak fazladan getirdiği bonus ganimetler sayesinde değerli bir hal alıyor. Ama kalkanımızın olmadığı zamanlar da ise köyümüze aldığımız saldırılar ve kaybettiğimiz kupalar yüzünden daha yüksek bir lige ulaşmak ise son derece zor bir durum oluyor. Ancak daha yüksek bir lige çıkmak için farklı yöntemlerde bulunmaktadır.

Clash of Clans için üst lige çıkmak adına yapılacak bazı işlemlerden ilki şunlardır; Öncelikle kışlalarınızın ve büyü laboratuarınızın birlik eğitim hızlarını artırmalısnız. Kalkanınız var ise mevcut kalkanınızı kullanmaya devam edebilirsiniz. Kışlalarımızın ve büyü laboratuarımızın eğitim hızını yükselttiğimiz için sık sık birliklerimiz hazır hale gelecektir. Ordumuz hazır hale geldiği zaman saldırmak için köy aramaya başlayabiliriz. %100 aldığımız zaman yüksek miktar da kupa verecek olan köyler önceliğimiz olacaktır. Başarılı savaşlarımızın ardından hız kesmeden yüksek hızda birlik ve büyü eğiten kışla ve laboratuarımızı kullanmaya devam ederek ordumuzu eğitmeye devam edelim ve ordumuz hazır hale geldikçe savaşmaya ara vermeden devam edelim. Yaptığımız saldırılardan dolayı kalkanımız kısa sürede tükenecektir. Bunun için birazcık daha taşımıza kıyıyoruz ve markette ki 10 taş bedeli ile 2 saatlik korumayı alıyoruz. Bu koruma sayesinde saldırı yaptığımız da korumamız eksilmiyor ve köyümüz de güvende kalıyor. Bu yöntem sayesinde kısa bir sürede yüksek liglere çıkabilirsiniz. Uzun vade de sizi çok yüksek liglere çıkartacak olan bu yöntemi isteyen herkes deneyebilir. Herkese bol savaşlı oyunlar.