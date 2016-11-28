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Counter-Strike (PC) Hileleri

Counter-Strike (PC) Hileleri

Gökhan Torun 28 Kas 2016 Oyun  0
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teknoloji hattı
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Techkafa’da oyun hileleri yayınlamaya devam ediyoruz, şimdi sırada ise en çok kullanılan hemen hemen herkesin hayatında bir vakit oynadığı efsane oyun Counter-Strike (PC) hilelerini bu haberimizde paylaşacağız. Peki oyun hilelerine başlamadan önce bu hileleri nasıl aktif edebileceğimizi anlatalım. Counter-Strike (PC)  oyununu oynarken – tabiki bu anlatımımız PC yani bilgisayar versiyonu için geçerlidir – ” tuşuna basarak aşağıda vereceğimiz hile kodlarını girerek hile ile yapmak istediğiniz işlemi yapabilirsiniz.

Counter-Strike (PC) Hileleri

Counter-Strike (PC) Hile Kodları

sv_cheats 1 – Hile modunu aktif
bot_sniper_only – Bot’ların sadece sniper alması
bot_knives_only 1 – Bot’ların sadece bıçak kullanması
cl_levellocks 16382 – Tüm kesilmiş sahneleri açar
notarget – Görünmezlik verir
noclip – Duvarlardan geçebilmenizi sağlar
god – Ölümsüzlük verir
bot_kill – Tüm bot’ları öldürür
bot_goto_mark – Bot’ların belli bölgelere gitmesi
bot_zombie 1 – Bot’ların hareket etmemelerir
bot_difficulty – Bot’ların zorluk seviyesini değiştirir
bot_pistols_only – Bot’ların sadece tabanca kullanması
restart – Skor kaybettirmeden haritaya restart atar
sv_gravity <-999-999999> – Yerçekimini değiştirir
+reload – Otomatik reload yapmanızı sağlar
-reload – Otomatik reload hilesi
sv_clienttrace 999999999 – Her vuruşun hedefini bulması
cl_forwardspeed <0-999> – İleriye gidiş hızını ayarlar
cl_backwardspeed <0-999> – Geriye gidiş hızını ayarlar
cl_sidespeed <0-999> – Yana gidiş hızını ayarlar
changelevel <harita adı> – Haritayı değiştirir
Mp_c4timer <-1000-1000> – C4’ün patlama süresi

teknoloji hattı
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