Counter-Strike (PC) Hileleri

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Techkafa’da oyun hileleri yayınlamaya devam ediyoruz, şimdi sırada ise en çok kullanılan hemen hemen herkesin hayatında bir vakit oynadığı efsane oyun Counter-Strike (PC) hilelerini bu haberimizde paylaşacağız. Peki oyun hilelerine başlamadan önce bu hileleri nasıl aktif edebileceğimizi anlatalım. Counter-Strike (PC) oyununu oynarken – tabiki bu anlatımımız PC yani bilgisayar versiyonu için geçerlidir – ” tuşuna basarak aşağıda vereceğimiz hile kodlarını girerek hile ile yapmak istediğiniz işlemi yapabilirsiniz.

Counter-Strike (PC) Hile Kodları

sv_cheats 1 – Hile modunu aktif

bot_sniper_only – Bot’ların sadece sniper alması

bot_knives_only 1 – Bot’ların sadece bıçak kullanması

cl_levellocks 16382 – Tüm kesilmiş sahneleri açar

notarget – Görünmezlik verir

noclip – Duvarlardan geçebilmenizi sağlar

god – Ölümsüzlük verir

bot_kill – Tüm bot’ları öldürür

bot_goto_mark – Bot’ların belli bölgelere gitmesi

bot_zombie 1 – Bot’ların hareket etmemelerir

bot_difficulty – Bot’ların zorluk seviyesini değiştirir

bot_pistols_only – Bot’ların sadece tabanca kullanması

restart – Skor kaybettirmeden haritaya restart atar

sv_gravity <-999-999999> – Yerçekimini değiştirir

+reload – Otomatik reload yapmanızı sağlar

-reload – Otomatik reload hilesi

sv_clienttrace 999999999 – Her vuruşun hedefini bulması

cl_forwardspeed <0-999> – İleriye gidiş hızını ayarlar

cl_backwardspeed <0-999> – Geriye gidiş hızını ayarlar

cl_sidespeed <0-999> – Yana gidiş hızını ayarlar

changelevel <harita adı> – Haritayı değiştirir

Mp_c4timer <-1000-1000> – C4’ün patlama süresi