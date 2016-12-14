Dragonshard oyunu ejderha teması üzerine kurulu olan bir oyundur. Dragonshard strateji oyunlarından biridir. Strateji oyunlarını ıynamak diğer oyunlara göre biraz daha fazla efor sarfetmeniz gereklidir. Bundan dolayı şifre kodları her zaman işinize bu oyunlarda yarayacaktır. Yapmanız gereken oyun ıynarken aşağıda verdiğimiz kodları girerek karşılarında bulunan avantajları elde etmek olacaktır.
Dragonshard Hile Kodları
enablecheats – aşağıda verilen hileleri aktif etmek için bu kodu kullanınız.
disablecheats – aşğıda verilen hile kodlarını pasif etmek için bu kodu kullanınız.
victory – Görevleri kazanmak için kod
buildspeed # – Yapım hızını değiştirmek (0-100)
fastbuild 1 – Hızlı yapım
fastbuild 0 – Hızlı yapımı kaldırır
+exp # – # kadar deneyim puanı verir
-exp # – # kadar deneyim puanı siler
+gold # – # kadar Altın verir
-gold # – # kadar Altın siler
+shards # -# kadar shard verir
-shards # – # kadar shard siler
+level # – Bilinmeyen hile
-level # – Bilinmeyen hile
+all # – # kadar deneyim puanı, altın ve shard verir