Dragonshard Hile Kodları

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Dragonshard oyunu ejderha teması üzerine kurulu olan bir oyundur. Dragonshard strateji oyunlarından biridir. Strateji oyunlarını ıynamak diğer oyunlara göre biraz daha fazla efor sarfetmeniz gereklidir. Bundan dolayı şifre kodları her zaman işinize bu oyunlarda yarayacaktır. Yapmanız gereken oyun ıynarken aşağıda verdiğimiz kodları girerek karşılarında bulunan avantajları elde etmek olacaktır.

Dragonshard Hile Kodları