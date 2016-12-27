Emergency 2: The Ultimate Fight for Life oyunu şifrelerini bu haberimizde yayınlayacağız. Bu oyun zor da kalan insanlara acil yardım hizmeti veren kurumları kullanarak yardım etme üzerine kurulmuş bir oyundur. Örnek olarak uçak kazası sonucu yaralı halde olan insanları hastaneye kaldırma tabiki süresi içinde uçakta oluşan yangını söndürme gibi görevler vermektedir. Bu görevleri yaparken aşağıda vereceğimiz kodları kullanarak görevleri kolaylıkla tamamlayabilirsiniz.
Emergency 2: The Ultimate Fight for Life Hile kodları
Oyunu oynarken “|” veya (Z tuşunun sol tarafındaki tuş) basıp kod gireceğiniz konsolu açınız. Ardından Backdraft yazıp şifre kodlarını girme modunu açınız. Daha sonra aşağıdaki kodları girerek karşılarındaki sonuçları elde ediniz.
cmdlist – Komut listesi
moneytalks – $666.666 para
finish – Görevi tamamlar
mission [#] – 1’den 26’ya kadar görevleri oynamanızı sağlar
daytime [#] – Günün saatini ayarlamanızı sağlar
number – O andaki görev numarası
list – Görev listesi
start – Görevi başlatır
clear – Konsolu temizler
quit – Oyundan çıkar
loadgame [file] – Dosya adı belirterek oyun yüklersiniz
savegame [file] – Dosya adı belirterek oyunu kaydedersiniz
playcdtrack [#] – Belirtilen parçayı müzik CD’sinden çalarsınız
playvideo – Dosya adı belirterek video oynatırsınız
playwave – Dosya adı belirterek ses dosyası (.wav) çalarsınız
stopwave – Tüm sesleri kapatır
dir – Mevcut dizinin içeriğini gösterir (dosya oynatma amaçları için)
cd [dir] – Mecvut dizini değiştirir