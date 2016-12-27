Emergency 2: The Ultimate Fight for Life Hile kodları

Müşteri Hizmetleri. Yazıyı Beğendin mi?

Emergency 2: The Ultimate Fight for Life oyunu şifrelerini bu haberimizde yayınlayacağız. Bu oyun zor da kalan insanlara acil yardım hizmeti veren kurumları kullanarak yardım etme üzerine kurulmuş bir oyundur. Örnek olarak uçak kazası sonucu yaralı halde olan insanları hastaneye kaldırma tabiki süresi içinde uçakta oluşan yangını söndürme gibi görevler vermektedir. Bu görevleri yaparken aşağıda vereceğimiz kodları kullanarak görevleri kolaylıkla tamamlayabilirsiniz.

Emergency 2: The Ultimate Fight for Life Hile kodları