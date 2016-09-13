En İyi 4 Ücretsiz Android Emulatörü 5 - 1 OY

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En İyi 4 Ücretsiz Android Emulatörü

Bilgisayarda Android uygulamaları kullanmak mümkün, bunun için bilgisayarınıza Android emulator uygulaması yüklemek gerekir. Bu yazımızda Android bilgisayara kurma işlemlerini ve en iyi android emulatör programlarından ücretsiz olan 4 tanesini size anlatacağız. Android telefonunuzda oynadığınız oyunları Android oyun emulatörleri sayesinde bilgisayarınızda klavye ve fareniz ile daha rahat oynayabileceksiniz. Anlatacağımız programlar Android bilgisayar uyumluluğu açısından en çok tercih edilen programlardır ve bilgisayara android kurma işlemleri gayet basittir.

En İyi 4 Ücretsiz Android Emulatörü Sıralama

Leapdroid

Leapdroid bilgisayarınızda kullanabileceğiniz en iyi Android emulatör programlarından biridir. Leapdroid, State of the art teknolojisi ile Windows’a Android‘i sanal makine olarak ekliyor ve bu teknoloji sayesinde diğer Android emulatörlerine göre daha hızlı çalışıyor. Sorunsuz stabil çalışıyor, ilk açılışı oldukça hızlı ve oyunlarda etkileyici şekilde akıcı oyun oynama keyfi sunuyor.

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En İyi 4 Ücretsiz Android Emulatörü Nelerdir ?

Bluestacks

Android emülatör yazılımları arasında en çok bilinen yazılım şüphesiz Bluestacks’tır. Bluestacks uzunca bir süredir bir çok kişiyi bilgisayarında Android işletim sistemi kullandırmasıyla ve yaygın olması sayesinde adını duyurmuştur. Diğer tüm Android emulatörleri gibi Bluestacks da bilgisayarınızın sistem kaynakları ile bir Android işletim sistemini bilgisayarınızda kullanmanızı sağlamakta ve görünen o ki yeni çıkan Android emulatörleri Bluestacks‘ın tahtını sallamaya kararlı.

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Andy (Andyroid)

Windows 10, 8.1, 8, 7 ve Macintosh desteği sunan Andyroid Android emulatörü Bluestacks‘a nazaran çok daha hızlı çalışan ücretsiz bir emulatör. Andyroid emulatör hızlı ve stabil çalışması yanı sıra Andorid telefonunuzu uzaktan kullanma imkanı da sunmakta. Andy, Macintosh ve Windows uyumluluğuna sahip olan bu yazılım telefonunuzla bilgisayarınız arasında bir köprü görevi görmekte. Andy OS işletim sistemi sayesinde istediğiniz uygulamayı ya da oyunu bilgisayarınızda ki Android sisteme anında yükleye bilmektesiniz. Android işletim sisteminin hep son sürümüne otomatik kendini güncelleyen Andy hem ücretsiz hemde güzel bir Android emulatörü olarak karşımıza çıkmakta. Andy Android emulatör yazılımının bir diğer özelliği ise Android oyunlarında klavye ve farenize tam uyumluluk sağlıyor olması.

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Droid4x

Bu emulatör yazılımı Andorid işletim sistemini bilgisayarınızdan kullanmanızı sağlamasının yanı sıra Android telefonunuzu bilgisayarınızda bir oyunu multi touch olarak joystike çevirebiliyor. Droid4x Android emulatör yazılımı Windows 10, 8.1, 8, 7 ve Macintosh işletim sistemlerine yüklene bilmekte. 64 bit işletim sistemlerinde 32 bit oyunları sorunsuz, hatasız olarak oynama imkanı sunmakta.

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