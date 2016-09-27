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Encore araç içi navigasyon özellikleri nedir,encore navigasyon hangi araçlarla uyumludur,encore navigasyon kurulumu nasıl yapılır,encore navigasyon harita nasıl güncellenir

Encore araç içi navigasyon özellikleri ve fiyatı

Bu yazımızda size 7.0 inç 2DIN BT AV-IN MP4 Oto Radyo Navigasyon Sistemi hakkında bilgiler vereceğiz;

Harita ve Yazılım Özellikleri Nelerdir?

• İl/ilçe tam detaylı güncel dijital Başarsoft™ haritası

• Kaydet.com üzerindeki güncel POI noktalarını alabilme

• i-GO™ 8 3D-City Türkçe navigasyon yazılımı özelliği

• Yol tabelaları ve şerit bilgilerini gösterebilme özelliği

• Yoldaki hız uyarılarını gösterebilme ve sesli ikaz

• Türkçe sesli yol tarifi

• Yoldan sapıldığında otomatik olarak yeni rota hesaplama

• Sirf Atlas IV 500 mHz ve DDR2 128 MB Ram ile bu işlemi rakiplerine göre çok daha kısa sürede yeni hesaplama

• Gece ve gündüz ekran sürüş modları

• Sık kullanılanlar, geçmişte gidilen yerler

• Adres defteri

• Kestirme veya ana yollardan gitme tercihine bağlı farklı rota çizebilme

• Yaya, bisiklet, motosiklet ve araba navigasyon kullanım modları

• Simülasyon desteği

• Harita üzerinde 3D olarak arazileri gösterebilme

• Pusula ve GPS konum bilgileri özelliği

• GPS uydusu üzerinden güncel tarih ve zamanı güncelleme

• Kalan mesafe, tahmini varış süresi vb. bilgileri görüntüleyebilme

• Yabancı ülkelerin haritalarını yükleyebilme



Cihaz Özellikleri Nelerdir?

• 7,0 inç 16:9 Dokunmatik TFT LCD ekran

• FM/AM özelliği

• Bluetooth özelliği harici cihazlarınızı kablosuz bağlantı yapabilme özelliği

• 30 Radyo kanalını hafızaya alabilme

• RDS Fonksiyonu ile radyo bilgilerini ekranda görebilme

• Kamera görüntüsü ve görüntülü harici cihaz bağlantısı içinVideo, müzik, resim ve e-book dosyalarını açabilme

• İnce tasarım

• Rubber kaplama ile kullanıma bağlı oluşabilecek çiziklere karşı %100 koruma ile şık görüntü

• 500 MHz Sirf Star Atlas IV işlemci

• 2 GB dahili hafıza ile daha fazla veri depolama imkanı olması

• Daha hızlı rota hesaplama ve uydu bağlantısı özelliği

• Windows™ CE 6.0 tabanlı işletim sistemi

• Güçlendirilmiş dahili anteni ile daha hızlı ve güçlü uydu bağlantısı özelliği

Diğer Özellikler Nelerdir?

• MP3/MP4 formatlarını çalabilme desteği

• 4×50 Watt anfi çıkışı

• Dahili 4.1 kanal subwoofer ses çıkışı

• MicroSD Kart okuyucu

• USB 2.0 bağlantı

• CE Kalite uygunluğu