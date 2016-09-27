EVOQUE WHITE navigasyon özellikleri harita apk
EVOQUE WHITE navigasyon cihazı kurulumu nasıl yapılır,navigasyon cihazlarından hangi haritalar bulunur, navigasyon cihazımın haritasını nasıl güncellerim
EVOQUE WHITE navigasyon özellikleri harita apk
4.3 inç GPS Navigasyon Sistemi
Harita ve Yazılım Özelliği:
- İl ve ilçe tam detaylı en güncel Türkiye haritası
- Gece ve gündüz ekran sürüş modları
- Yol tabelaları ve şerit bilgilerini gösterebilme
- Hız limitlerini gösterebilme
- Sesli uyarı
- Rotayı simülasyon yapabilme
- Yol bilgisayarı
- Yabancı ülkelerin haritalarını yükleyebilme
- Geçmişte gidilen yerler ve adres defteri
- Yanlış yola sapıldığında otomatik olarak yeni rota hesaplama
- Kestirme veya anayollardan gitme tercihine bağlı olarak farklı rota çizebilme
- Üç boyutlu yapılar
- GPS uydusu üzerinden güncel tarih ve zamanı güncelleme
- GPS konum ve pusula bilgileri
- Yaya ve araba navigasyon kullanım modları
Teknik Özellikler:
- Sesli yönlendirmeleri aracınızın kendi radyosundan kablosuz duyabilme
- Yaklaşık 4000 adet Mp3 müzik dosyası depolama kapasitesi
- 3 inç Dokunmatik TFT LCD ekran
- İnce tasarım
- Video, müzik, resim ve e-book dosyalarını açabilme
- UV Piyano parlak boya ile daha estetik görünüm
- Daha hızlı rota hesaplama ve uydu bağlantısı
- Windows™ CE 6.0 tabanlı işletim sistemi
- 500 MHz SirfStar Atlas V işlemci
- SirfExpand™ Güçlendirilmiş dahili anteni ile daha hızlı ve güçlü uydu bağlantısı
Diğer Özellikler:
- USB 2.0 bağlantı
- Yüksek kaliteli dahili hoparlör
- Araç içinde vidalama veya yapıştırma sorunu olmadan, cama monte için özel vakumlu ayak
- MicroSD Kart okuyucu
- Harita güncelleme süresi; güncelleme yazılımının ilk kaydından sonra başlar.