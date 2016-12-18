Fallout 4 oyunu piyasaya yeni çıkan oyunlardan biridir. Fallout 4 yeni çıkmasına rağmen ortalığı kasıp kavurduğunu söyleyebiliriz. Kısa sürede kendine ciddi bir beğeni kitlesi bulan bu oyun gün geçtikçe de bu beğeni oranını artırmaktadır. Fallout 4 oyunu biraz zor gibi durmaktadır. Fakat aşağıdaki kodları kullanarak zor bölümleri kolaylıkla geçebilirsiniz. Ama tabiki temennimiz bu şifreleri kullanmamanızdır 🙂 Aşağıdaki kodları kullanmak için konsol ekranı açmak için (“) tuşuna basınız.
Fallout 4 Hile Kodları
- tgm – istediğiniz kadar can verir ölmezsiniz.
- tcl – oyunda yer alan duvarların içinden geçebilirsiniz
- tai – yapay zekayı devredışı kalır.
- tcai – Savaşa ait yapay zeka devredışı kalır size saldıracak düşman kalmaz
- killall – oyun alanında yer alan herkes ölür sadece ana karakterler ve yancıları kalır.
- kill [ ID yazınız] – düşman ID sini girdiğinizde bu ID ye sahip düşman ölür.
- tfc – Hava kamerasını açar
- tm – Ekran görüntüsünü kolaylıkla alabilirsiniz.
- sexchange – Baş karakterin cinsiyetini değiştirir.