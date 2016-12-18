Fallout 4 Hile Kodları

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Fallout 4 oyunu piyasaya yeni çıkan oyunlardan biridir. Fallout 4 yeni çıkmasına rağmen ortalığı kasıp kavurduğunu söyleyebiliriz. Kısa sürede kendine ciddi bir beğeni kitlesi bulan bu oyun gün geçtikçe de bu beğeni oranını artırmaktadır. Fallout 4 oyunu biraz zor gibi durmaktadır. Fakat aşağıdaki kodları kullanarak zor bölümleri kolaylıkla geçebilirsiniz. Ama tabiki temennimiz bu şifreleri kullanmamanızdır 🙂 Aşağıdaki kodları kullanmak için konsol ekranı açmak için (“) tuşuna basınız.

Fallout 4 Hile Kodları