FIFA 2001-2002 hile kodları

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FIFA 2001-2002 oyunu çıktığı dönem en iyi oyunlardan biridir diyebiliriz. Futbol oyun dünyasında en çok oynan oyunlardandır. Yaş farkı gözetmeksizin 7 den 40’ına herkesin oynadığı heyecanlı bir oyundur. İşte bu haberimizde futbol oyun dünyasının tekeli fifa 2001-2002 oyununun hile kodlarını yayınlayacağız. Aşağıda sizlere vereceğimiz hile kodlarını nerede ve nasıl kullanabileceğinizden bahsedelim. FIFA oyununun içerisinde Options menüsüne giriş yapınız. Ardından cheats kısmını girip bu bölüm yardımı ile yapmak istediğini durumun şifresini giriniz.

FIFA 2001-2002 hile kodları

FIFA 2002

LIGHTSOUT – 2 renk parlaklar futbolcu olarak karşınıza çıkıyor

BURNABY – EA Sport Kanada merkezinde futbol oynama şansını sizlere verir

SIZZLE – Yağmur yağarken siz futbol oynadığınızda bu kodu girdiğinizde şimşek pas attığınız arkadaşınızın üstüne düşerek küle çevirir

MOMONEY – Açık çek

DIZZY – Gol atarken bu kod ile kaleci gökten gelen ufo ile ışınlanıyor ve boş kaleye top atıyorsunuz.

HOOLIGAN – Takım sayısını az görüp çoğaltmak isteyenler bu kodu kullanabilirler.

FIFA 2001