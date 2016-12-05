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fifa-2001-2002-hile-kodlari

FIFA 2001-2002 hile kodları

Gökhan Torun 05 Ara 2016 Oyun  0
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teknoloji hattı
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FIFA 2001-2002 oyunu çıktığı dönem en iyi oyunlardan biridir diyebiliriz. Futbol oyun dünyasında en çok oynan oyunlardandır. Yaş farkı gözetmeksizin 7 den 40’ına herkesin oynadığı heyecanlı bir oyundur. İşte bu haberimizde futbol oyun dünyasının tekeli fifa 2001-2002 oyununun hile kodlarını yayınlayacağız. Aşağıda sizlere vereceğimiz hile kodlarını nerede ve nasıl kullanabileceğinizden bahsedelim. FIFA oyununun içerisinde Options menüsüne giriş yapınız. Ardından cheats kısmını girip bu bölüm yardımı ile yapmak istediğini durumun şifresini giriniz.

FIFA 2001-2002 hile kodları

fifa-2001-2002-hile-kodlari

FIFA 2002

  • LIGHTSOUT – 2 renk parlaklar futbolcu olarak karşınıza çıkıyor
  • BURNABY – EA Sport Kanada merkezinde futbol oynama şansını sizlere verir
  • SIZZLE – Yağmur yağarken siz futbol oynadığınızda bu kodu girdiğinizde şimşek pas attığınız arkadaşınızın üstüne düşerek küle çevirir
  • MOMONEY – Açık çek
  • DIZZY – Gol atarken bu kod ile kaleci gökten gelen ufo ile ışınlanıyor ve boş kaleye top atıyorsunuz.
  • HOOLIGAN – Takım sayısını az görüp çoğaltmak isteyenler bu kodu kullanabilirler.

FIFA 2001

  • Gimmethemoney : Para Ekle
  • Playersmaybe : Bedava oyuncular
  • Bigheads : Koca Kafa Modu
  • Playersarelocked : Karşı takım oyuncuları hareket edemez.
teknoloji hattı
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