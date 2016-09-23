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Fifa 2017 Sistem Gereksinimleri

Fifa 2017 ‘yi akıcı olarak oynayabilmek için işlemcisi, ekran kartı ve belleği güçlü bir bilgisayara sahip olmanız gerekiyor. Bir çok kişi bilgisayarım Fifa 2017 yi kaldırır mı sorusunu soruyor. Fifa her geçen yıl oyunda yaptığı yenilikler ile göz doldurmakta, bunu Fifa 2017 minimum sistem gereksinimleri ile anlamak mümkün. Fifa 2017 en az 8 GB RAM istiyor, Fifa 2017 en az i3 3.1 Ghz işlemci istiyor, Fifa 2017 en az 50GB boş depolama alanı istiyor, Fifa 2017 ekran kartı olarak NVIDIA GTX 460 ya da AMD Radeon R7 260 diye belirtmiş ve bu ekran kartları en az 2 GB belleğe sahip. Fifa 2017 sistem gereksinimleri karşılamayan bir bilgisayarda Fifa 2017 oynamaya çalışmak muhtemelen oyundan zevk almamanıza neden olacaktır.

Fifa 2017 Sistem Gereksinimleri Minimum

Fifa 2017 system requirements

Fifa 17 Minimum Sistem Gereksinimleri

CPU: Intel Core i3-2100 @ 3.1GHz ya da AMD Phenom II X4 965 @ 3.4 GHz

RAM: 8 GB

İşletim Sistemi: Windows 7/8.1/10 – 64-Bit

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 460 ya da AMD Radeon R7 260

Boş Harddisk Alanı: 50 GB

Fifa 2017 Sistem Gereksinimleri Önerilen

Fifa 17 Önerilen Sistem Gereksinimleri

CPU: Intel i5-3550K @ 3.40GHz ya da AMD FX 8150 @ 3.6GHz

RAM: 8 GB

İşletim Sistemi: Windows 7/8.1/10 – 64-Bit

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 660 ya da AMD Radeon R9 270

Boş Harddisk Alanı: 50 GB

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