Flying Heroes oyunu eski tarihli zamanlarda geçen güzel ve heyecanlı bir oyundur. Uçan varlıklar ile oynadığınız oyunda her oyunda olduğu gibi sizlere görevler verilmektedir. Yapmanız gereken bu görevleri geçerek sona ulaşmaktır. İş bu sona ulaşmada sizlere faydası olabileceğini düşündüğümüz Flying Heroes Oyun hilelerini yayınlayacağız. Flying Heroes oyununu oynarken aşağıdaki kodları kullanarak karşılığındaki sonuçları elde edebilirsiniz;
Flying Heroes Hile Kodları
OMMALLUF Sınırsız cephane
HTLAEHLLUF Sınırsız Sağlık
ANAMLLUF Sınırsız Mana
TSOOBERIF Fire Boost
RATSLATEM Metal Star
RETROPELET Teleporter
KAOLC Gizlenme (Cloak)
LERRABSAG Gas Barrel
SENIMEX Xemine
SENIMGA Agmine
ELBISIVNI Görünmezlik
ETATNEIROSID Disorientate
NIARDICA Asit yağmuru
NODDEGAMRA Armageddon
DUOLCHTAED Death Cloud
ERIFLLAF Fallfire
LLABERIF Fireball
LLABECI Iceball
HSALF Flash
ERIFTES Setfire
DICAHSALPS Splash Acid
LLAEZEERF Herşeyi dondurur