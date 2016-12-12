Flying Heroes Hile Kodları

Müşteri Hizmetleri. Yazıyı Beğendin mi?

Flying Heroes oyunu eski tarihli zamanlarda geçen güzel ve heyecanlı bir oyundur. Uçan varlıklar ile oynadığınız oyunda her oyunda olduğu gibi sizlere görevler verilmektedir. Yapmanız gereken bu görevleri geçerek sona ulaşmaktır. İş bu sona ulaşmada sizlere faydası olabileceğini düşündüğümüz Flying Heroes Oyun hilelerini yayınlayacağız. Flying Heroes oyununu oynarken aşağıdaki kodları kullanarak karşılığındaki sonuçları elde edebilirsiniz;