Force 21 Hile Kodları

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Force 21 iyi bir savaş oyunu olduğunu söyleyebiliriz. Oyun grafiklerine baktığınızda gerçek bir savaş var olan bütün unsurları görebilirsiniz. Tank olarak bir çok seçeneğin yer aldığı oyunda ayrıca uçaklar, savaş gemileri vb bütün savaş öğeleri oyun içerisinde yer almaktadır. İyi bir savaş oyunu kabul edilen Force 21 de bölümleri geçebilmek biraz zordur. İşte bu zor bölümleri geçip oyunu kolaylıkla istenilen sonuça ulaştırmak için aşağıdaki şifreleri ve karşılarında bulunan sonuçları kullanabilirsiniz.

Force 21 Hile Kodları

Force 21 oyunu şifreleri ve sonuçları;