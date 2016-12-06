Freedom Force Hile Kodları

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Freedom Force oyunu süper kahramanların içerisinde yer aldığı bir oyundur. Sizlere verilen görevleri başarılı olarak yaparak önünüzdeki bölümleri geçebilirsiniz. İşte bu süper kahramanlar ile sizlere verilen görevleri geçerken dahada fazla güçlenmek ve zor bölümleri kolaylaştırmak için aşağıda verdiğimiz hile ve şifre kodlarını kullanabilirsiniz.

Freedom Force Hile Kodları

Freedom Force şifre kodlarını peki nasıl kullanacağız. Bu sorunuza da cevap verdikten sonra hile kodlarını paylaşmaya başlayalım. Freedom Force dosyasına bilgisayarınızdan ulaşınız. Büyük ihtimalle program files klasörünün içinde bulabilirsiniz. Daha sonra Freedom Force klasörünün içinde bulunan System klasörüne giriniz. Ardından bu klasörde bulunan init.py dosyasını notepad yazılımı ile açınız. Ardından aşağıdaki kodları yazınız;