Galaxy wonder açılıp kapanma çözüm

Galaxy wonder açılıp kapanma çözüm 5 - 1 OY

Galaxy wonder açılıp kapanma çözüm, Galaxy wonder kendiliğin kapanıyor, Galaxy wonder kapatma tuşuna basmadan kapanıyor sorularınızın cevabı bu makalemizde…

Samsung akıllı telefon sektöründe zirve noktadadır diyebiliriz. Ama bu noktaya gelirken bir çok telefon modeli çıkardı. İşte o modellerden biri olan Galaxy wonder modelidir. Bu yazımızda halen kullanılan ve bu modelde ortaya çıkan bir sorun bahsedeceğiz. Yazımızın başlığından da anlaşılacağı üzere telefonun kendiliğinden açılıp kapanması sorunudur.

Galaxy wonder açılıp kapanma çözüm

Galaxy wonder telefonunun kendiliğinden açılıp kapanmasına çözüm oalcak bir kaç yöntemi aşağıda sizinle paylaşalım;