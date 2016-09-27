Galileo navigasyon kurulumu ve özellikleri
Galileo navigasyon kurulumu nasıl yapılır,Galileo navigasyon özellikleri nedir,Galileo navigasyon haritaları nasıl güncellenir
Galileo navigasyon kurulumu ve özellikleri
5.0 inç GPS Navigasyon Sisteminin genel özellikleri aşağıdaki yazımızda yer almaktadır.
Harita ve Yazılım Özellikleri:
- İl ve ilçe tam detaylı en güncel Türkiye haritası
- Üç boyutlu yapılar
- Sesli yol tarifi
- Yol bilgisayarı
- GPS uydusu üzerinden güncel tarih ve zamanı güncelleme
- Rotayı simülasyon yapabilme
- Yaya ve araba navigasyon kullanım modları
- Pusula ve GPS konum modları
- Sık kullanılanlar, geçmişte gidilen yerler
- Adres defteri
- Kestirme veya anayollardan gitme tercihine bağlı olarak farklı rota çizebilme
- Hız limitlerini gösterebilme ve sesli uyarı
- Gece ve gündüz ekran sürüş modları
- Yanlış yola sapıldığında otomatik olarak yeni rota hesaplama
- Sesli yol tarifi
- Yabancı ülkelerin haritalarını görüntüleyebilme
Cihaz Özellikleri:
- 0 inç Dokunmatik TFT LCD ekran
- FM Transmitter özelliği (Sesli yönlendirmeleri aracınızın FM radyosundan duyabilme)
- Bluetooth özelliği
- İnce tasarım
- Rubber kaplama ile kullanıma bağlı oluşabilecek çiziklere karşı %100 koruma ve şık görüntü
- 500 MHz Sirf Star Atlas V işlemci
- 4 GB Dahili Hafıza
- Daha hızlı rota hesaplama ve uydu bağlantısı
- Windows™ CE 6.0 tabanlı işletim sistemi
- Güçlendirilmiş dahili anteni ile daha hızlı ve güçlü uydu bağlantısı
- 7V/ 1600 mAh Şarj edilebilir pil ile 3,5 saate varan uzun süreli navigasyon kullanımı
Diğer Özellikler:
- Araç içinde vidalama veya yapıştırma sorunu olmadan, cama monte için özel vakumlu ayak
- Yüksek kaliteli dahili hoparlör
- Ekstra kulaklık çıkışı
- MicroSD Kart okuyucu
- USB 2.0 bağlantı
- CE Kalite uygunluğu