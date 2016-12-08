Daha önce Grand Theft Auto Vice City Guide hileleri makalemizde yayınladığımız şifre kodlarından sonra bu haberimizde yineGrand Theft Auto Vice City Guide oyununda kullanabileceğiniz hile kodlarını yayınlamaya devam edeceğiz. Aşağıda yeni Grand Theft Auto Vice City Guide şifre kodları yer almaktadır;
Grand Theft Auto Vice City Guide hileleri 2
- GETTHEREVERYFASTINDEED : 1. stil Hotring Racer verir
- GETTHEREAMAZINGLYFAST : 2. stil Hotring Racer verir
- THELASTRIDE : Romeros Hearse verir
- ROCKANDROLLCAR : Limozin verir
- RUBBISHCAR : Çöp Kamyonu verir
- BETTERTHANWALKING : Golf arabası verir
- BIGBANG : Çevredeki arabaları patlatır
- MIAMITRAFFIC : Trafiği arttırır
- AHAIRDRESSERSCAR : Tüm arabaları pembe renk yapar
- IWANTITPAINTEDBLACK : Tüm arabaları siyah renk yapar
- COMEFLYWITHME : Arabaların uçmasını sağlar
- GRIPISEVERYTHING : Sürüş hakimiyetinizi artırır
- GREENLIGHT : Tüm trafik lambalarını yeşil yapar
- SEAWAYS : Arabaların yüzebilmesini sağlar
- WHEELSAREALLINEED : Arabaların sadece tekerleklerinin görünmesini sağlar
- LOADSOFLITTLETHINGS : Arabaların lastiklerini büyütür
- HOPINGIRL : Yayaları arabanıza bindirir
- ALOVELYDAY : güneşli hava
- APLEASANTDAY : açık hava
- ABITDRIEG : Bulutlu Hava
- CANTSEEATHING : Sisli hava
- CATSANDDOGS : Yağmurlu hava
- LIFEISPASSINGMEBY : Zaman akışını hızlandırır
- ONSPEED : Oyunu hızlandırır
- BOOOOOORING : Oyunu yavaşlatır
- CHASESTAT : Medya seviyesini gösterir
- FIGHTFIGHTFIGHT : Yayaları birbirine saldırtır
- NOBODYLIKESME : Yayaları size saldırtır
- CHICKSWITHGUNS : Bikinili yayalara silah verir
- OURGODGIVENRIGHTTOBEARARMS : Yayaları silahlandırır
- CHASESTAT : Medya seviyesini gösterir (2 gün+ yıldız)