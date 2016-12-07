Grand Theft Auto Vice City Guide şifrelerini bu haberimiz de yayınlayacağız. Grand Theft Auto Vice City Guide oyunu son dönemde popüler olan bir oyundur. Her oyun müptelasıysanız bilgisayarında bu oyunu görmeniz mümkündür. İşte bu kadar yaygın olan ve silah ağırlık oyunumuz ile ilgili şifre kodlarını yayınlayacağız. Aşağıda sizlere vereceğimiz şifreleri oyun oynarken veya pause tuşu ile durdurduğunuzda giriş yaparak şifrenin karşısında yazan işlemleri yapabilirsiniz.
Grand Theft Auto Vice City Guide hileleri
- THUGSTOOLS : Birinci Grup Silahlar
- PROFESSIONALTOOLS : İkinci Grup Silahlar
- NUTTERTOOLS : Üçüncü Grup Silahlar
- ASPIRINE : Sağlığınızı yeniler
- PRECIOUSPROTECTION : Zırhınızı Yükseltir
- ICANTTAKEITANYMORE : Karakterinizi öldürür
- YOUWONTTAKEMEALIVE : Aranma derecenizi yükseltir
- LEAVEMEALONE : Aranma derecenizi düşürür
- FANNYMAGNET : Bayan yayaları karakterinize çeker
- CERTAINDEATH : Karakterinize sigara içirtir
- DEEPFRIEDMARSBARS : Karakterinizi şişman yapar
- PROGRAMMER : Karakterinizi sıska yapar
- STILLLIKEDRESSINGUP : Kostümünüzü değiştirir
- CHEATSHAVEBEENCRACKED : Ricardo Diaz olursunuz
- LOOKLIKELANCE : Lance Vance olursunuz
- MYSONISALAWYER : Ken Rosenberg olursunuz
- LOOKLIKEHILARY : Hilary King olursunuz
- ROCKANDROLLMAN : Fist rocker 1
- WELOVEOURDICK : Love Fist rocker 2
- ONEARMEDBANDIT : Phil Cassidy olursunuz
- IDONTHAVETHEMONEYSONNY : Sonny Forelli olursunuz
- FOXYLITTLETHING : Mercedes olursunuz
- PANZER : Rhino Tank
- TRAVELINSTYLE : 1. stil Bloodring Banger verir
- GETTHEREQUICKLY : 2. stil Bloodring Banger verir
- GETTHEREFAST : Sabre Turbo verir