Müşteri Hizmetleri. Yazıyı Beğendin mi?

Gta 5 nasıl oynanır,Gta 5 de note 7 nasıl alınır,Gta 5 de note 7 bomba olarak nasıl kullanılır,Gta 5 de note 7 atmak için ne yapmalıyım

Gta 5 de note 7 bombası

Samsung Ağustos ayı içerisinde yaptığı tanıtımlar ile Galaxy Note 7 modellerini resmen piyasaya sunarken cihazların bataryalarında yaşanan sorunlar nedeniyle patlamaların gerçekleşmesi ciddi bir sorun yaşatmıştı. Yaşanan bu sorunlar sonrasında Galaxy Note 7 için dünya genelinde iade süreci başlatılırken yaşanan bu durum pek çok farklı alanda da malzeme olarak kullanılmıştır. Bu konuyla ilgili son örnek ise dünya genelinde en çok oynanan oyunlar arasında yer alan GTA 5’de yaşandı.

Oyunda bomba olarak Galaxy Note 7’ler kullanılmaya başlanırken bu konu ile ilgili çekilen videolar da yüksek izlenme rakamlarına ulaşmayı başardı.

Galaxy Note 7 ile sektörde büyük bir beklenti yaratan ve yılın en iyisi olarak tanıtılan ve satışa sunulan telefonların bataryalarının sürekli patlaması ve kullanıcıların sağlığını da tehdit etmesi Samsung adına ciddi bir prestij kaybı yaşatmıştı. Üstelik şimdi Galaxy Note 7’nin pek çok farklı oyunda da komedi malzemesi haline gelmesi markanın ciddi bir süreç içerisine girdiğini de gösteriyor. GTA 5 için çekilen videolarda bir bir paylaşılmaya başlanırken Galaxy Note 7’nin bomba olarak kullanıldığı modlar şimdiden yüksek indirme rakamlarına ulaşmış durumda. GTA 5 oyununa sahip olan kullanıcılar yeni modu indirerek Galaxy Note 7’yi oyun içerisinde bomba olarak artık kullanabilecek. Yani GTA 5 oynarken karşınızdakine bomba atmak yerine Galaxy Note 7 attığınızda da cihaz patladığı için bomba etkisi yaratıyor.