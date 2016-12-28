Hitman : Code 47 Hileleri

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Hitman : Code 47 oyunu kendi alanında kült olan bir oyundur. Silahlı oyunlar içerisinde en çok tercih edilenler arasında bulunmaktadır. Hitman : Code 47 oyunu görev zorluğu ile bilinenbir oyundur. Aşağıda vereceğimiz şifre kodlarını kullanarak size verilen zor görevleri kolaylıkla bitirebilirsiniz.

Hitman : Code 47 Hileleri

Oyunumuzda tüm seviyelere erişmek isterseniz oyunun herhangi bir bölümünden başlamak isterseniz Kim Bo Kastekniv yazarak tüm seviyelere ulaşabilirsiniz. Az sonra vereceğimiz hileleri kullanmak için oyunu yüklediğiniz program files içerisinde yer alan oyun klasörünü açınız. Daha sonra klasörün içinde yer alan “Hitman.ini” dosyasını bularak yardımcı bir program ile yani wordpad gibi bir yazılım ile açınız. Daha sonra bu dosyanın içerisine enableconsole 1 satırını ekleyerek dosyayı kaydedip kapatınız. Bu işlemin ardından oyun oynarken [Esc] tuşunun altında (veya [1] tuşunun solunda) yer alan [Ã?Â©] tuşuna basınız. Bu işlemin ardından konsol adı verilen ve birazdan vereceğimiz şifre kodlarını gireceğiniz ekran açılacaktır. Aşağıdaki kodları yazarak karşılığındaki sonuçları alabilirsiniz.