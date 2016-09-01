instagram da takipçi ve beğeni sayısını artırma 5 - 1 OY

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instagram da takipçi ve beğeni sayısını artırma

instagram ilk çıktığı zamandaki amacı ios cihazlarda fotoğraf paylaşımına yönelikti. Ancak bu güne baktığımızda dünyanın en büyük sosyal medya ve fotoğraf paylaşım araçlarından birisi olmuş gibi görünüyor. Böylesine büyük bir hızla yükselip yaygılaşan bu servisi günümüzde neredeyse kullanmayan çok az kişi var.

İnstagram sayesinde yaşadığınız güzel bir anın fotoğrafını paylaşarak daha büyük kitlelere ulaşabilir yada bu anı tüm arkadaşlarınızla paylaşarak daha eğlenceli bir hale dönüşmesini sağlayabilirsiniz. İnstagram da her gün milyonlarca fotoğraf yükleniyor ve paylaşım yapılıyor. Peki sizin yüklediğiniz bir resmin popülerliğini ve bilinirliğini nasıl artırabilirsiniz. Yada sizi takip eden insanların sayısını nasıl artırabilirsiniz. Bu yazımızda size bu konu ile ilgili bilgiler vermeye çalışacağız.

Öncelikle instagram hesabınızda paylaşım yaparken etiket kullanmanız çok önemlidir. Bu etiketlerin doğru seçilmesi ve doğru yerde kullanılması da çok önemlidir. Ne kadar çok etiket kullanırsanız paylaştığınız fotoğrafın başka kullanıcılar tarafından görülme oranı da o kadar artar. Rastgele etiket kullanmaktansa popüler olan ve herkes tarafından kullanılan etiketlerin bulunarak bunların kullanılması daha etkili olacaktır.

Diğer önemli nokta ise dikkat çekici fotoğraflar paylaşmaktır. Fotoğraf çekerken yardımcı programlar kullanarak çektiğiniz fotoğrafı düzenlerseniz daha dikkat çekici olabilir ve takipçi ve beğeni artırma konusunda size daha yararlı olacaktır. instagram da her gün yüz binlerce fotoğraf paylaşıldığını düşünürseniz çok iyi resimler çekmeniz durumunda popülerliğinizin de o oranla artacağını düşünebilirsiniz.

İnstagram da beğeni ve takipçi sayısını artırma hileleri olan bir çok bilgiye ulaşabilirsiniz. Ancak beğeni ve takipçi artırmak için kullanılan hiç bir hile yoktur. Beğeni artırmak için yada takipçilerinizi artırmak için bir hile bulamazsınız ancak doğru paylaşımlarla beğeni ve takipçi sayınızı artırabilirsiniz. İnstagram a ulaşmak için doğrudan görüşebileceğiniz bir destek yada iletişim numarası bulunmadığı için destek almak isterseniz önerdiğimiz destek hattını arayarak destek alabilirsiniz.