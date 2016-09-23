iOS 10 Siri Dil değiştirme 5 - 1 OY

iOS 10 Siri dil ayarları nasıl yapılır? iOS 10 Siri dil nasıl değiştirilir? Siri Dil ayarları nasıl değiştirilir? iOS 10 Dil türkçe olarka nasıl ayarlanır?

iOS 10 ile birlikte Siri’de de birçok değişiklik gerçekleşti. Siri bilindiği gibi sesli komutlar ile iOS işletim sistemine sahip cihazınızı daha hızlı kullanmanıza olanak tanır. Siri artık iOS 10 ile birlikte birçok uygulamada etkin olarak kullanılabilecek. Whatsapp, Facebook, Twitter gibi birçok uygulamayı artık Siri ile kullanabilirsiniz.

Siri Dil Değiştirme nasıl yapılır?

Siri‘yi kullanabilmeniz için Türkçe komutlar vermeniz gerekmektedir. Siri kullanımı esnasında eğer ingilizce yada farklı bir dilde açılıyorsa kullanmakta zorluklar çekebilirsiniz. Siri’yi çalıştırdığınızda eğer farklı bir dilde geliyorsa aşağıdaki adımları takip ederek dil ayarlarınızı değiştirebilirsiniz.

Siri dil ayarları için resimli anlatımımız aşağıda yer almaktadır. Farklı bir dilde olduğunda resimlerden yararlanarak farklı diller üzerinden de Siri’nin dilini değiştirebilirsiniz.

1. Öncelikle Ayarlar>Siri adımlarını takip ediyoruz.

2. Dil sekmesine dokunuyoruz.

3.Aşağıdaki resimde de gördüğünüz gibi seçmek istediğiniz dilin üzerine dokunmanız yeterli olacaktır.