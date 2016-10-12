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iPhone 7 Hard Reset

Savaş Taşcıoğlu 12 Eki 2016 Apple  0
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iPhone 7 nasıl sıfırlanır? iPhone 7 format nasıl atılır? iPhone 7 fabrika ayarlarına nasıl alınır? iPhone hard reset, iPhone format atma işlem nasıl yapılır?

iPhone 7 bilindiği gibi Apple’ın piyasaya sürdüğü son telefonu. Peki Hard Reset yani cihazı sıfırlamaya neden ihtiyaç duyarız? Tüm sorularınızın cevabı makalemizde. iPhone 7 üzerinden telefonunuzu sıfırlamak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

iPhone 7 format nasıl atılır?

iPhone 7 Hard Reset

iPhone cihazlarınızı sıfırlamanızı gerektiren en önemli nedenlerden biri cihazda yaşanılan yazılımsal sorunlar yada donma, yavaşlama gibi sorunlar yaşadığınızda ilk yapmamız gereken işlem sıfırlama işlemidir.

iPhone 7 üzerinden telefonunuzu sıfırlamak için bazı işlemleri önceden yapmamız gerekmektedir. Bu işlemlerin başında telefonunuzu sıfırlamadan önce yedeğinizi almanızı öneriyoruz. Yedek almadan cihazınızı sıfırlarsanız bütün verileriniz silinecektir. iTunes üzerinden yada iCloud ile telefonunuzun yedeğini alabilirsiniz.

Sıfırlama yapmadan önce bir diğer dikkat etmemiz gereken nokta ise cihazınızın şarj oranının %50’nin üzerinde olması gereklidir. Aksi takdirde kötü sonuçlar doğurabilir.

iPhone 7 cihazınıza format atmak için aşağıdaki adımları takip etmeniz yeterli olacaktır.

Öncelikle cihazın kendi menüsü üzerinden sıfırlama yapmak için;

Ayarlar>Genel>Sıfırla>Tüm içerikleri ve ayarları sil adımlarını takip ederek cihazınızı fabrika ayarlarına geri döndürebilirsiniz.

iPhone 7 cihazınız hiç açılmıyor ise telefonunuz kapalı konumda iken aşağıdaki adımları takip ediniz.

  1. Öncelikle iTunes programını indirerek kurunuz.
  2. iTunes kurulduktan sonra telefonunuz kapalı konumda iken Home tuşuna basılı tutarak Usb kablosu ile bilgisayarınız arasında bağlantıyı kurunuz.
  3. iTunes logosunu ekranda görene kadar tuşu bırakmıyoruz.
  4. iTunes logosunu gördükten sonra tuşu bırakınız.
  5. Bilgisayarınız telefonu tanıdıktan sonra Geri Yükle yazısı gelecektir. Geri yükle dedikten sonra bir süre bekliyoruz. Daha sonra sıfırlama tamamlanacaktır.
teknoloji hattı
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Savaş Taşcıoğlu {Savaş Taşcıoğlu}

Teknolojiyi yakından takip eden, sürekli yeni ürünlerin takibinde olan yaklaşık olarak 6 yıldır bu alanda kendini geliştirmiş. Amacım kullanıcıların karşılaşmış oldukları problemlerin çözümünü sağlayarak, paylaşmaktır.
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dawdsadwaedwa
dawdsadwaedwa

adamsınız indirme hızı 20 civarıydı şimdi 700 e çı...

Fare
Fare

Kaldırmaz kardeşim ram cok düşük kasar...

Abdulkadir
Abdulkadir

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Zahitsoma@hotmail.com
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Sifremi onutum...

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