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İPhone' da android kullanmak

İPhone’ da android kullanmak

Çağrı Merkezi 19 Eki 2016 Akıllı Telefon  0
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İPhone’ da android kullanmak için ne yapmam gerekiyor,ios işletim sistemine android nasıl yüklenir,iphone 7 de android kullanabilir miyim

İPhone’ da android kullanmak

Apple’ın iPhone tasarımı pek çok Android işletim sistemli cihaz tarafından taklit edildi ve iPhone görünümlü Android cihazlar kullanıcıların beğenisine sunuldu. Ancak siz illa bir iPhone alıp onun Android işletim sistemiyle çalışmasını istiyorsanız merak etmeyin, o sorun da çözüldü. Artık iphone cihazları android işletim sistemiyle kullanabileceksiniz.

Ünlü geliştirici Nick Lee yine yapacağını yaptı ve iPhone’da Android çalıştırmayı başardı. Geçmişte de benzer projelere sahip olan Lee, blog yazısıyla bu süreci tüm detaylarıyla anlatıyor. Android işletim sisteminin açık kaynak kodlu olmasından faydalanan Lee, iPhone’a Lightning girişiyle bağlayabileceği sistemi kurarak bunu 3D yazıcıyla bastığı iPhone kılıfının içine gizlemiş. Kullandığı işlemciden pile kadar aşama aşama anlatan Lee sıfır modelleme bilgisiyle kılıfı nasıl oluşturduğundan da bahsediyor. Kılıfı oluştururken deneme yanılma için pek çok baskı alması gereken Lee, bu işi halletmek için 550 dolarlık XYZprinting da Vinci 2.0 Duo da satın almış. Sonuç olarak Lee, pek ince olmasa da bir iPhone kılıfı içine gizlediği donanımıyla iOS işletim sistemi içinde Android çalıştırmayı başarıyor.

İPhone' da android kullanmak

Bu buluş ünlü geliştiricinin ne işine yarayacağı bilinmezken bu buluşunu resmileştirip satışa sunması da biraz zor olacak gibi görünüyor. Bu duruma hem apple tarafı hem de android tarafının sıcak bakması çok beklenmeyen bir durum gibi görünüyor.

teknoloji hattı
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Alaaddin Yıldız {Çağrı Merkezi}

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MUSTAFA

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eren can ertem
eren can ertem

çok teşekkürler işe yaradı......

Ahmet
Ahmet

2 GB ram Intel Atom CPU N280 1.66GHz 256 Mb toplam...

dawdsadwaedwa
dawdsadwaedwa

adamsınız indirme hızı 20 civarıydı şimdi 700 e çı...

Fare
Fare

Kaldırmaz kardeşim ram cok düşük kasar...

Abdulkadir
Abdulkadir

ÇALIŞMIYOR...

Zahitsoma@hotmail.com
Zahitsoma@hotmail.com

Sifremi onutum...

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