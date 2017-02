League Of Legends 6.20 yaması artık yayında

Müşteri Hizmetleri. Yazıyı Beğendin mi?

League Of Legends 6.20 yamasında hangi değişiklikler yapılmıştır,League Of Legends 6.20 yamasının amacı nedir,League Of Legends 6.20 karakterler değişti mi

League Of Legends 6.20 yaması artık yayında

Günümüzde en çok oynanan ve en çok ilgi gören oyunların başında gelen League of Legends zaman zaman çeşitli güncellemeler ile desteklenerek oyun içerisindeki dengenin sağlanması amaçlanıyor. Bu nedenle yeni karakterlerin oyun eklenmesi ya da mevcut karakterlerin güçleri üzerinde yapılan değişikliklerle oyunculara yeni bir güncelleme sunulurken oyun editörleri tarafından yapılan son açıklamada oyun için yeni bir güncellemenin daha yayınlandığı belirtildi.

6.20 Yaması Geldi!

League of Legends 6.20 yaması olarak açıklanan son güncelleme kullanıcıların oyun içerisindeki pek çok konuda değişiklik yapmasına neden olabilecek durumda.

Ashe (Ayaz Okçu): Ashe her ok başına artık %21/22/23/25/25 hasar verecek.

Cho’Gath (Hiçlik’in Dehşeti): Bekleme süresi 13/12/11/10/9 saniyeye indi. Susturma süresi 1.5/1.62/1.75/1.88/2 saniyeye indirildi.

Jinx (Deli Fişek): Jinx’in E skili nerflendi. Mana 70’e çıkarıldı. Hasarı 70/120/170/220/270’e indirildi.

Nunu (Yeti Süvarisi): Gücü 59 oldu. Nunu’ nun tüm güçleri arttırıldı ve daha etkin bir hale getirildi.

Taliyah (Taşların Dokuyucusu): Taban can yenilenmesi 1.4’e çıktı. Q bekleme süresi de 9/7.5/6/4.5/3 olarak değiştirildiği bildirildi.Bu güncellemenin ardından League of Legends oyununun tutkunu olan oyuncular için oyun daha da eğlenceli bir hal alacak gibi görünüyor.