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Minecraft Sistem Gereksinimleri

Minecraft hem Türkiye de hemde yurt dışında online oyunlar arasında oldukça popüler bir oyun. Minecraft sistem gereksinimleri oldukça düşük, bilgisayarım Minecraft kaldırır mı diye sormak bile neredeyse gereksiz. Minecraft minimum sistem gereksinimleri 10 yıllık eski bir bilgisayar tarafından bile karşılanabilir durumda. Böylesine zevkli, her yaştan oyun severe hitap eden Minecraft büyük bir fan grubuna da sahip. Sizde Minecraft oynamak isterseniz Minecraft sistem gereksinimleri aşağıda verilmiştir.

Minecraft Sistem Gereksinimleri PC

Minecraft Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel Pentium D ya da AMD Athlon 64 (K8) 2.6 GHz

RAM: 2 GB

İşletim Sistemi: Windows XP ya da üstü

Ekran Kartı: Onboard Intel HD Graphics ya da AMD/ATI Radeon HD Graphics beraberinde OpenGL 2.1

Ses Kartı: DirectX uyumlu ses kartı

Boş Harddisk Alanı: 200 MB

Minecraft Sistem Gereksinimleri Önerilen

Minecraft Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel Core i3 ya da AMD Athlon II (K10) 2.8 GHz

RAM: 4 GB

İşletim Sistemi: Windows XP ya da üstü

Ekran Kartı: GeForce 2xx Series ya da AMD Radeon HD 5xxx Series beraberinde OpenGL 3.3

Ses Kartı: DirectX uyumlu ses kartı

Boş Harddisk Alanı: 1 GB

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