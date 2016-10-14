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Nba 2k 2017 apk incelemesi

Nba 2k 2017 apk incelemesi

Çağrı Merkezi 14 Eki 2016 Oyun  0
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Nba 2k 2017 apk incelemesi

NBA’e olan ilgi dünya genelinde etkisini artırarak devam ediyor olsa da, özellikle yayınların raflardan kalkmasıyla Türkiye’de ciddi anlamda azalmış vaziyette. Durum böyle olunca, NBA 2K oyunlarının alıcı potansiyeli de her yıl biraz daha geriye gidiyor. Umuyoruz ki hala oralarda bir yerlerde ilgisini canlı tutmayı başarabilenler NBA severler vardır.

Tabii ilginin azalmasının yegane sebebi bu değil. Ülkemizde NBA maçlarını takip etme alışkanlığı 90’ların ortalarından itibaren önemli bir artış göstermişti ve o yılların fanatikleri bugünün kemik kitlesini oluşturuyor. Ne yazık ki  posterleri duvarları süsleyen pek çok isim parkelerden çekilmiş durumda. Iverson, Shaq ve T-Mac gibi uğruna kavgalar edilen isimlere son zamanlarda Kobe ve Duncan da katılarak ayrılık kararı aldı.

Nba 2k 2017 apk incelemesi

Biz bu satırları kaleme alırken bir üzücü haber daha aldık ve Kevin Garnett’in de basketbolu bıraktığını öğrendik. İşte kemik kitleye NBA’ i sevdiren bu isimlerin ayrılmasıyla, artık daha soğuk, daha cazibeden uzak bir yapısı var organizasyonun. Tutunduğumuz tek dal olarak Vince Carter kaldı, onun da son yılı olduğunu tahmin etmek zor değil. Bir yüzük uğruna üzerine kurulmuş takımı geride bırakıp, ligin en güçlüsüne kaçmanın moda olduğu şu günlerde NBA’i sevmek eskisi kadar kolay değil.

teknoloji hattı
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Alaaddin Yıldız {Çağrı Merkezi}

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