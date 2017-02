Müşteri Hizmetleri. Yazıyı Beğendin mi?

Need For Speed 2016 Sistem Gereksinimleri

Bir çok kişi Need For Speed 2016 yı daha oynamamışken geçtiğimiz günlerde Need For Speed yeni sürümünün 2017 de çıkarılacağı açıklanmıştı. Need For Speed 2016 minimum sistem gereksinimleri bile güçlü bir bilgisayar isterken Need For Speed ‘in yeni sürümü çıktığında oyun severlerin oynaması nasıl mümkün olacak soru işareti. Need For Speed 2016 uzun koşulu yarışları, online oynanması ve Need For Speed 2016 sistem gereksinimleri karşılayan bir bilgisayarda akıcı yarış keyfi ile tutulan yarış oyunlarında ilk sırada yer alıyor. Bilgisayarım Need For Speed 2016 kaldırır mı diyorsanız Need For Speed 2016 minimum sistem gereksinimleri ve Need For Speed 2016 sistem gereksinimleri aşağıdaki şekilde.

Need For Speed 2016 Sistem Gereksinimleri Minimum

Need For Speed 2016 Minimum Sistem Gereksinimleri

CPU: Intel Core i3-4130 ya da eşdeğeri AMD işlemci

RAM: 6 GB

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7 or later

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 750 Ti 2GB, AMD Radeon HD 7850 2GB, ya da eşdeğeri DX11 uyumlu 2GB belleğe sahip ekran kartları

Boş Harddisk Alanı: 30 GB

Need For Speed 2016 Sistem Gereksinimleri Önerilen

Need For Speed 2016 Önerilen Sistem Gereksinimleri

CPU: Intel Core i5-4690 ya da eşdeğeri AMD işlemci

RAM: 8 GB

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7 ya da üstü

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 4GB, AMD Radeon R9 290 4GB, ya da eşdeğeri DX11 uyumlu 4GB belleğe sahip ekran kartları

Boş Harddisk Alanı: 30 GB

