Outlaws Hile Kodları

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Outlaws oyunu efsane haline gelmiş oyunlardan biridir. Outlaws silah ve savaş oyunlarının oynayabileceği oyunlar arasında yer alan güzel bir oyundur. Outlaws oyununu oynarken bazı görevler her oyunda olduğu gibi sizlere verilmektedir.Bu verilen görevleri geçmek bazılarımız için kolay olabildiği gibi ilk defa oynayanlar için zor olabilmektedir. İşte ilk defa oynayacaklar için aşağıdaki kodlar ile oyunu kolaylıkla bitire bitirebilmeleri mümkündür.

Outlaws Hile Kodları

Şimdi aşağıdaki kodları yazarak karşılarında yazan sonuçları alabilirsiniz;

OLIMYELLA : ölümsüzlük

OLER : Tam Sağlık

OLPOSTAL : Tüm silahlar ve cephane

OLASH : sınırsız cephane

OLWIMPY : Anında silah doldurma

OLJACKPOT : muhtelif nesneler/eşyalar

OLOPEC : Yağ

OLGUSHER : sınırsız yağ

OLAIRHEAD : Uçuş modu

OLREDLITE : Düşmanları dondurma

OLBOUNCE : Super jump modu (süper atlama

OLCDS : Tüm harita

OLSCREENING : Filmleri gösterir

OLFPS : Ekran hızını gösterir

OLGPS : O anki koordinatlar

OLTOMBSTONE : Anında ölüm

OLZIP : IşınlanmaSeviye kodları: