Anasayfa / Oyun / Outlaws Hile Kodları
Outlaws Hile Kodları

Outlaws Hile Kodları

Gökhan Torun 25 Ara 2016 Oyun  0
facebook müşteri hizmetleri
teknoloji hattı
Müşteri Hizmetleri. Yazıyı Beğendin mi?

Outlaws oyunu efsane haline gelmiş oyunlardan biridir. Outlaws silah ve savaş oyunlarının oynayabileceği oyunlar arasında yer alan güzel bir oyundur. Outlaws  oyununu oynarken bazı görevler her oyunda olduğu gibi sizlere verilmektedir.Bu verilen görevleri geçmek bazılarımız için kolay olabildiği gibi ilk defa oynayanlar için zor olabilmektedir. İşte ilk defa oynayacaklar için aşağıdaki kodlar ile oyunu kolaylıkla bitire bitirebilmeleri mümkündür.

Outlaws Hile Kodları

Outlaws Hile Kodları

Şimdi aşağıdaki kodları yazarak karşılarında yazan sonuçları alabilirsiniz;

  • OLIMYELLA : ölümsüzlük
  • OLER : Tam Sağlık
  • OLPOSTAL : Tüm silahlar ve cephane
  • OLASH : sınırsız cephane
  • OLWIMPY : Anında silah doldurma
  • OLJACKPOT : muhtelif nesneler/eşyalar
  • OLOPEC : Yağ
  • OLGUSHER : sınırsız yağ
  • OLAIRHEAD : Uçuş modu
  • OLREDLITE : Düşmanları dondurma
  • OLBOUNCE : Super jump modu (süper atlama
  • OLCDS : Tüm harita
  • OLSCREENING : Filmleri gösterir
  • OLFPS : Ekran hızını gösterir
  • OLGPS : O anki koordinatlar
  • OLTOMBSTONE : Anında ölüm
  • OLZIP : IşınlanmaSeviye kodları:
  • OLHIDEOUT
  • OLTOWN
  • OLTRAIN
  • OLCANYON
  • OLMINER
  • OLCLIFF
  • OLRANCH
  • OLMILL
  • OLSIMMS
teknoloji hattı
Etiketler:, , , ,

Gökhan Torun {Gökhan Torun}

Flying Tigers Hile Kodları
Flying Tigers Hile Kodları
Force 21 Hile Kodları
Force 21 Hile Kodları
Fallout 4 Hile Kodları
Fallout 4 Hile Kodları
Dragonshard Hile Kodları
Dragonshard Hile Kodları

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Videolar

1
Mutlaka izlenmesi gereken 30 Animasyon
2
Forza Motorsport 6 Apex Sistem Gereksinimleri Belirlendi
3
Teknoloji Markaları Ve Finansal Değerleri
4
En Popüler 5 Cardboard (VR) Oyunları Hakkında Bilgiler
5
LG G5 Kutu Açılımı ve Yeni Özellikler
CS Go Sistem Gereksinimleri Oyun
Counter Strike Global Offensive Sistem Gereksinimleri Oyun
GTA 5 Grafik Düşüren Yama Yayınlandı Oyun
playstation 4 çekilişi
Çekilişle Playstation 4 Veriyoruz! Duyuru
aa hilesi
aa Hilesi Nasıl Yapılır (Rootlu ve Rootsuz) Nasıl Yapılır?
gorekm
gorekm

8gb ram 64 bit ıntel(R) core/TM) i5-2430M CPU @ 2....

ARİF BALCI
ARİF BALCI

sa csgo almak istiyorum özelliklerim şunlar : 2gb...

semih
semih

Beyler intel pentium (R) 4 CPU 3.02 GHZ 4GB RAM 35...

Mert Melih
Mert Melih

8 gb ram 2gb ekran kartı i5 işlemci kaldırır mı ab...

Banu aksoy
Banu aksoy

Tüm ayarları yaptım yetkilendirme başarısız uyarıs...

bara
bara

hadi lan...

Sefa
Sefa

İntel i7 4780 işlemci 4 gb ekran kartı gtx 920 16...

Berat Kozan
Berat Kozan

Benim 4gb ram 1.6 gb ekran karti i5 2.47 ghz islem...

selami
selami

kardeşim sen git mario felan oyna ne csgo'su o bil...

mustafa
mustafa

intel Pentium cpu b960 2.20ghz 4gb rem 1.500 gb de...

iphone microsoft facebook teknoloji haberleri google ios samsung apple teknoloji android

Oyun Haberleri

Outlaws Hile Kodları
Outlaws Hile Kodları 1 dakika önce 0
Flying Tigers Hile Kodları
Flying Tigers Hile Kodları 1 gün önce 0
Force 21 Hile Kodları
Force 21 Hile Kodları 2 gün önce 0
Fallout 4 Hile Kodları
Fallout 4 Hile Kodları 1 hafta önce 0
Dragonshard Hile Kodları
Dragonshard Hile Kodları 2 hafta önce 0

Arşivler