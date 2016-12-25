Outlaws oyunu efsane haline gelmiş oyunlardan biridir. Outlaws silah ve savaş oyunlarının oynayabileceği oyunlar arasında yer alan güzel bir oyundur. Outlaws oyununu oynarken bazı görevler her oyunda olduğu gibi sizlere verilmektedir.Bu verilen görevleri geçmek bazılarımız için kolay olabildiği gibi ilk defa oynayanlar için zor olabilmektedir. İşte ilk defa oynayacaklar için aşağıdaki kodlar ile oyunu kolaylıkla bitire bitirebilmeleri mümkündür.
Outlaws Hile Kodları
Şimdi aşağıdaki kodları yazarak karşılarında yazan sonuçları alabilirsiniz;
- OLIMYELLA : ölümsüzlük
- OLER : Tam Sağlık
- OLPOSTAL : Tüm silahlar ve cephane
- OLASH : sınırsız cephane
- OLWIMPY : Anında silah doldurma
- OLJACKPOT : muhtelif nesneler/eşyalar
- OLOPEC : Yağ
- OLGUSHER : sınırsız yağ
- OLAIRHEAD : Uçuş modu
- OLREDLITE : Düşmanları dondurma
- OLBOUNCE : Super jump modu (süper atlama
- OLCDS : Tüm harita
- OLSCREENING : Filmleri gösterir
- OLFPS : Ekran hızını gösterir
- OLGPS : O anki koordinatlar
- OLTOMBSTONE : Anında ölüm
- OLZIP : IşınlanmaSeviye kodları:
- OLHIDEOUT
- OLTOWN
- OLTRAIN
- OLCANYON
- OLMINER
- OLCLIFF
- OLRANCH
- OLMILL
- OLSIMMS