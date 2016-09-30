Overwatch Sistem Gereksinimleri
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Overwatch Sistem Gereksinimleri
Online oynanan ve oldukça zevkli olan Overwatch karakter çeşidi ve oyun içi takım savaşları ile sizi bilgisayar başına bağlayacak. Ünlü Blizzard firması tarafından yapılmış olan oyun da görsellik, aksiyon ve heyecan bir arada. Overwatch nasıl bir oyun merak edenler için aşağıda videosu mevcut. Bilgisayarım Overwatch kaldırır mı diye merak edenler Overwatch sistem gereksinimleri yazımızın devamında bulabilirler.
Overwatch Sistem Gereksinimleri Video
Overwatch Sistem Gereksinimleri PC
Overwatch system requirements
Overwatch minimum sistem gereksinimleri
İşlemci: Intel Core i3 ya da AMD Phenom X3 8650
RAM: 4 GB
İşletim Sistemi: Windows Vista/7/8/10 64-bit
Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 460, ATI Radeon HD 4850, ya da Intel HD Graphics 4400
Boş Harddisk Alanı: 30 GB
Overwatch Önerilen Sistem Gereksinimleri
İşlemci: Intel Core i5 ya da AMD Phenom II X3, 2.8 GHz
RAM: 6 GB
İşletim Sistemi: Windows Vista/7/ 8/10 64-bit
Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 660 ya da ATI Radeon HD 7950
Boş Harddisk Alanı: 30 GB
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