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Paladins Sistem Gereksinimleri

Hi-Rez Studios firmasının tasarladığı Paladins oyunu Steam da en iyi 10 oyun sıralamasında yer alan bir oyun. Atlanta Georgia da 150.000 $ ödüllü turnuvası Ocak 2017 de düzenlenecek olan oyun, League of Legends benzeri oyun olarak karşımıza çıkmakta. Paladins çıktığı andan itibaren ilk 24 saat içerisinde oluşturulan 100.000’den fazla yeni kayıt ile hemen büyük bir oyuncu kitlesine ulaştı. Şampiyonluk final maçı Cobb Energy Center’dan canlı olarak yayınlanacak. Turnuvayı yerinde izlemek isteyenler www.hirezexpo.com resmi web sayfasından bilet satın alabilirler, ayrıca www.twitch.tv/hireztv adresinden de online olarak maçları takip etmek mümkün olacak. Bilgisayarım Paladins kaldırır mı diye soranlar yazımızın devamında Paladins sistem gereksinimleri bilgilerini bulabileceksiniz.

Paladins Sistem Gereksinimleri PC

Paladins system requirements

Paladins Minimum Sistem Gereksinimleri

İnternet erişimi gerektirir.

İşlemci: Core 2 Duo 2.4 GHz ya da Althon X2 2.7 GHz

RAM: 2 GB

İşletim Sistemi: Windows XP SP2, Windows Vista ya da Windows 7

Ekran Kartı: ATI ya da Nvidia ekran kartı beraberinde 512MB video bellek ya da üstü ve Shader Model 3.0+ desteği (ATI Radeon 3870 ya da üstü, Nvidia GeForce 8800 GT ya da üstü)

Ses Kartı: DirectX uyumlu ses kartı

Boş Harddisk Alanı: 10 GB

Paladins Önerilen Sistem Gereksinimleri

İnternet erişimi gerektirir.

İşlemci: Intel Core i5-750, 2.67 GHz / AMD Phenom II X4 965, 3.4 GHz

RAM: 4 GB

İşletim Sistemi: 64-bit: Vista, Win 7, Win 8, Win 10

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 560 / AMD Radeon HD 6950 ya da üstü beraberinde 768 MB+ VRAM (DirectX 11 Uyumlu)

Ses Kartı: DirectX uyumlu ses kartı

Boş Harddisk Alanı: 10 GB

League of Legends Sistem Gereksinimleri yazımıza da göz atın…