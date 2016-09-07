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Ping Sorunu ve Çözüm Yolları (Detaylı Bilgi)

Ping sorunu; Lag, Delay, FPS sorunu isimleri ile de adlandırılmaktadır. Online oyunlarda yaşanır. Ping sorununu basit bir benzetme ile özetlemek gerekirse; ayna da kendinize baktığınızı düşünün elinizi oynatıyorsunuz ama yansımanız sonradan hareket ediyor. Oyun oynarken bilgisayar başında yaptığınız bir hamle ya da hareketin oyun içerisinde gerçekleşme süresi 100 mili saniyeden az ise genel anlamda sorun yoktur. Gördüğüm en iyi ping değeri 9-10 mili saniyedir ve Türkiye de genelde ping değeri 80-90 mili saniyelerdedir. 100 mili saniye ve üstü ping değerlerinde özellikle ani bir saldırı ya da ani bir kaçış yapılması gereken oyunlarda oyun sizi ping süresinin değerine bağlı olarak biraz daha geç algılar ve zamanında saldıramadığınız ya da kaçamadığınız için başarısız olursunuz ve oyundan zerre zevk alamazsınız. Oyunlar zaten zevk için oynandığından oyundan da soğursunuz. Keyfiniz de kaçar. Bu yazımızda ping sorunu çözüm yollarını, ping düşürme yollarını kısacası ping sorununu giderme yollarını detaylı şekilde anlatmaktayız.

Ping Sorunu ve Çözüm Yolları (Detaylı Bilgi) Neden Yaşanır ve Çözüm Yolları Nelerdir ?

Ping sorunu yaşanmasının üç ana kaynağı olabilir.

BİZDEN KAYNAKLANAN SORUNLAR:

Yoğun internet kullanımı: Oyun oynadığınız internet bağlantısını kullanan kullanıcıların sayısının fazla olmasından ya da dosya indirmek internete dosya yüklemek gibi yoğun internet kullanımına neden olan işlemler gerçekleştirildiği esnada genelde ping sorunu yaşanır. Çözüm olarak; modem kablosuz şifresini değiştirerek diğer kullanıcıların ağınızı kullanamamasını sağlayabilirsiniz. Modem de MAC filtreleme yaparak kullanıcılardan bazılarını ya da hepsini ağınızdan koparabilirsiniz. Dosya indirme işlemi yapılıyorsa oyununuz bitene kadar yapılamamasını isteyebilirsiniz. Ya da Ağınızdaki Tüm Cihazları Tespit Etmek ve Dilerseniz Kısıtlamak yazısını okuyabilirsiniz.

Gereksiz Ağ protokolleri: Windows’un hemen her versiyonunda ağ bağdaştırıcı yazılımlarında gereksiz protokoller mevcuttur. Regedit ayarlarından bu protokollerden ping sorunu yaşamanıza neden olacak protokolü kapatabilmektesiniz. Bunun için Programsız Ping Düşürme yazısını okuyabilirsiniz.

Firewall (Güvenlik Duvarı) ve Antivirüs Yazılımları: Zone alarm, Comodo, Kaspersky ya da ESET Internet Security gibi Antivirüs ve Güvenlik duvarı yazılımları katı güvenlik kuralları içerebilmektedir. Bilgisayarınızda bu gibi bir programlar yüklü ise ilk olarak programı geçici olarak devre dışı bırakıp oyuna girin ve ping sorununu bu programlar yüzünden mi yaşadığınızı tespit edin. Program devre dışı iken sorun yaşamıyorsanız programın ayarlarından oynadığınız oyunu kapsam dışı bırakarak sorunu çözebilirsiniz.

Modem Ayarları: Tıpkı bilgisayarınızda yüklü Firewall ve Antivirüs yazılımlarında olduğu gibi modeminizde de Firewall (Güvenlik duvarı) ve diğer güvenlik araçları (Anti DOS, Filtreler ve benzeri) ayarları da yüksek seviyelere ayarlı olabilir. Bu ayarları ya kapatarak ya da aşağı seviyelere ayarlayarak oyununuzda ping sorunu düzelmiş mi test edebilirsiniz.

Bilgisayar özelliklerinin yetersizliği: Bilgisayarınız oynadığınız oyun için yetersiz ya da eski parçalar oyunun yavaş çalışmasına ve dolayısıyla ping sorunu yaşamanıza sebep olabilmektedir.

Virüsler: Bilgisayarınıza bulaşan bir ya da bir kaç virüs işletim sisteminizin ya da sadece oynadığınız oyunun sorunlu çalışmasına neden olabilmektedir. Virüs taraması yapın ya da bir bilgisayarcıdan destek alabilirsiniz.

Donanım Sorunları: Bilgisayarınız ilk açtığınızda sorunsuz çalışıyor ama belli bir süre sonra örneğin 80-90 dakika çalıştıktan sonra donmalar oluyorsa bilgisayarınızın soğutma sisteminde bir sorun vardır. Bilgisayarda hemen her parça ısınır ve soğutma genelde fanlar ile sağlanmaktadır. Belli bir bilgisayar bileşeni yeterince soğutulamıyorsa belli bir süre sonrasında sıcaklık sınırını aşar ve bilgisayarda donmalar başlar. Isınma dışında da farklı nedenlerden arızalar yaşanabilmektedir. Bu gibi arızalarda da bilgisayarınız işini düzgün yapamaz ve gerek oyun oynarken gerek diğer tüm işlemlerinizde sorun yaşayabilirsiniz.

Ping Sorunu ve Çözüm Yolları (Detaylı Bilgi) İnternet Servis Sağlayıcılar Kaynaklı Sorunlar

İNTERNET SERVİS SAĞLAYICISINDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR:

Alt yapısal sorunlar: alt yapısal sorunları bir kaç başlıkta sıralamak mümkün.

Kullanıcı kapasitesi: Örneğin kapasite yetersizliği nedeni ile ping sorunu yaşayabilirsiniz. İnternet telekom müdürlüklerinde üretilen bir hizmet değildir. Tüm dünyayı kapsayan bir ağdır. İnternet servis sağlayıcınız (TTNET, Türksat Uydunet, Türkcell Süperonline ve benzeri) yurt dışından gelen ve tahmini aynı anda 100 milyon kişinin iletişimini sağlayan kapasitede ki fiber kablolara kendi elindeki yurtiçine döşemiş olduğu yine fiber kabloları ek yapar (ancak internet servis sağlayıcıların fiber kablosu 100 milyon kişilik kapasite de olmaz) (Türkiye’nin dünya internet ağına bağlandığı kablolar İtalya üzerinden gelmektedir. Bu nedenle 2009 İtalya depreminde internetimiz sekteye uğramıştı. 24 Ağustos İtalya depreminde ise herhangi bir sorun yaşamadık.) ve ilinize, semtinize, mahallenize kadar kablo çeker. Bu kabloların kapasitesi vardır ve diyelim ki mahallenizde ki çekilen kablonun internet alt yapısı 5000 kişi destekliyor. Sabah ve öğlen saatlerinde ping sorunu yaşamadan oyun oynarken akşam 16:00 dan 17:00 dan sonra gece 24:00 -01:00 gibi belli saatler arasında ping sorunu yaşıyorsanız 5000 kişilik bu kapasite aşılıyor demektir. Yani mahallenizde gün içerisinde 1000-2000 kişi internet kullanırken 16:00 dan 17:00 dan sonra insanlar işten eve dönüyor ve interneti kullanmaya başlıyorlar, bu sayı 5000’i aşıyor demektir. Kapasite aşılınca yoğunluk olur, hız testi yaptığınızda hızınız yüksek çıkar ama internet cansızdır. Benzetme ile anlatmak gerekirse aracınız 180 Km hız yapabiliyor ama trafikte çok fazla araç var, yoğun trafikte hızlı gidemiyorsunuz.

Alt yapı yetersizliği: İnternet servis sağlayıcınız altyapınızın desteklediği hızdan yüksek bir paket tanımlarsa ping sorunu yaşarsınız, hatta internette kopmalarda meydana gelir. Modeminizin arayüzüne girdiğinizde ADSL sayfası ya da Ana sayfa içerisinde alt yapınızın desteklediği hız, size verilen hız, sinyal gürültü ve sinyal güç bilgileri gösterilmektedir. Alt yapınız 20 Mbps hız desteklerken internet servis sağlayıcınız size 25 Mbps internet hızında paket satarsa internetiniz hızlı olması gerekirken az önce anlattığımız kopma ve ping sorunlarını yaşarsınız. Bu durumu yaşadığınızda çözüm ise internet hızınızın alt yapınızın desteklediği hıza düşürülmesidir.

Aşağıdaki ekran görüntüsünde modem arayüzünde alt yapının desteklediği internet hızına ve sinyal değerlerine baktığımızda;

ADSL Rate (Kb/s): değeri internet servis sağlayıcınız tarafından size satılan paket karşılığında verilen download ve upload yani indirme ve yükleme hızlarını göstermektedir.

Attainable Rate(Kbps): Bu satırda gösterilen değer ise altyapınızın desteklediği maksimum hızı göstermektedir. Yani bu ekran görüntüsündeki kullanıcı 8 Mbps internet paketi kullanıyor ve maksimum alabielceği hız 22,5 Mbps olduğundan 20 Mbps gibi bir değerde ki pakete geçebilir. Ancak 22,5 Mbps seviyesindeki bir paketi yani maksimum hızı sağlıklı kullanamaz.

Bina içi tesisat sorunu: Eğer yaşadığınız bina 15-20 yıllık ise, eski ise bina içi kablo tesisatınız da eski olacaktır. Bu da internet servis sağlayıcınızdan internetin modeminize aktarılmasını sekteye uğratır, yine kopma ve ping sorunu yaşarsınız. Çözümü ise bina içi tesisatı değiştirmek ya da sadece internet için ankestreden modeme kadar yeni bir kablo çekmektir.

Bölgesel ya da Genel Arızalar: Bölgesel arıza yaşandığında genelde DNS değiştirmek sorunu çözüyor ama sorun DNS kaynaklı değilse yapabileceğiniz bir işlem yok. İnternet servis sağlayıcınızın sorunu gidermesini beklemelisiniz.

İnternet hızı düşük paketler: Hızınız düşükse(1 Mbps ile 6 Mbps arası düşük kalır genelde) oynadığınız oyunun internet gereksinimlerini karşılayamaz, yetmediği için de oyunda donmalar, oyundan kopmalar, oyuna bağlanamama ve ping sorunu yaşarsınız. Çözüm için internet servis sağlayıcınızı arayarak alt yapınızın desteklediği yüksek bir pakete geçmelisiniz.

Ping Sorunu ve Çözüm Yolları (Detaylı Bilgi) Sunucu Kaynaklı Sorunlar

SUNUCU KAYNAKLI SORUNLAR:

Sunucu seçimi: Oynadığınız oyun örnedğin League of legends oynuyorsanız ve Türkiye de yaşıyorsanız Avrupa ve Türkiye sunucularında oynadığınızda sorun yaşamazsınız ama Kore ya da Japonya sunucularını seçerseniz sunucu ile bilgisayarınız arasındaki iletişim uzak mesafeden dolayı gecikmelere uğrar ve League of legends ping sorunu yaşarsınız.

Oyun içi kısıtlamalar: Paralı üyelik sistemine sahip oyun içi premium oyuncuların da bulunduğu oyunlarda oyun firması paralı oyuncu ile parasız oyuncu arasında fark olmalı diye düşünerek bazı kısıtlamalar getirebilmekte. Paralı oyuncuları kaliteli sunucuya alırken parasız oyuncuları daha kötü sıradan sunucu üzerinden oyuna bağlayabilmektedir. Dolayısıyla oyun oynama kalitesi düeşcek ve yine ping sorunu yaşamanız muhtemel olacaktır.

Sunucu kapasite aşımı: Bu sorun genelde belli saatlerde meydana gelir. Örneğin oyun içi herkesin katılmak isteyebileceği etkinliklerde, mesela ırklar arası savaşlarda. Belli saatlerde oyuna giren kişi sayısı arttığında oyunu oynadığınız sunucu kapasitesi aşıldığında sunucu zorlandığı için kopmalar, tekrar bağlanamamalar ve ping sorunu yaşanır. Bu durumda başka bir sunucudan bağlanmalısınız, oyun firmasının başka sunucusu yoksa sunucunun kapasitesini arttırmasını bekleyebilir ya da o oyunu oynamayı bırakabilirsiniz.

Oyunda yaşanabilecek genel sorunlar: Oyunda oluşacak arızalarda ya da oyun sunucusuna yapılan saldırılar esnasında ping sorunu yaşanır.

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