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Pokemon go da dövüş mekanizması değişecek

Pokemon go da dövüş mekanizması değişecek

Çağrı Merkezi 14 Eki 2016 Pokemon GO  0
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Pokemon go da dövüş mekanizması değişecek

Yaz aylarında piyasaya sürülen Pokemon Go farklı sebeplerle gündeme gelmeye devam ediyor. Dünyada neredeyse bir çılgınlık haline dönüşen pokemon go çılgınlığı tüm hızıyla devam ediyor. Pokemon go dan gelen son haberlere göre sevilen oyunda dövüş mekanizmasını değiştirecek.

Niantic tarafından geliştirilen oyun çok sevdiğimiz Pokemonları hayatımızın bir parçası haline getirdi. Ancak sistem mekaniklerindeki sorunlar bir süredir Pokemon Go’dan keyif almayı zorlaştırıyordu. Hile yapan oyuncuların gymleri ele geçirmesi problemine toplu banlamalar ile el atıldı ancak bu sorunu tamamen çözmeye yetmedi. Çünkü Pokemon Go’ya erken başlayan oyuncuların seviyesinin yüksek olması nedeniyle gym kazanma ve elde tutma ihtimali artıyor. Bu nedenle oyuna yeni başlayanlar Pokemonlarını dövüşten uzak tutmayı tercih ediyordu. Niantic sonunda bu problemi ortadan kaldıracak bir sistem geliştirdi.

Pokemon go da dövüş mekanizması değişecek

Bildiğiniz gibi Pokemon Go’ da eğitmenler (trainer) dövüş için altı Pokemon seçebiliyor. Şimdi bunun yanı sıra gymi ele geçirmiş olan takımın Pokemonlarının CP’si (Combat Power) de değişecek. Böylece her seviyeden oyuncu Pokemonlarını dövüştürme fırsatı yakalayacak. Ancak Niantic Labs ‘in açıklamasına göre bu özellik her dövüşe yansımayacak, sadece bazı zamanlarda devreye girecek. Oyuncuların uzun zamandır talep ettiği bir özelliği bazen kullanılabilir yapmak ne kadar doğru bir karar, bilemiyoruz. Son yapılan güncellemeler giderek düşüşe geçen Pokemon Go’yu kurtarmaya yetecek mi, bekleyip göreceğiz.

teknoloji hattı
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Alaaddin Yıldız {Çağrı Merkezi}

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Ahmet

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Fare

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