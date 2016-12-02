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RAINBOW SIX - ROGUE SPEAR Oyun Hileleri

RAINBOW SIX – ROGUE SPEAR Oyun Hileleri

Gökhan Torun 02 Ara 2016 Oyun  0
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teknoloji hattı
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RAINBOW SIX – ROGUE SPEAR oyunu savaş oyun gurubunda yer alamkatadır. Asker oyunları seven takipçilerimiz için güzel oyunlardan biridir. RAINBOW SIX – ROGUE SPEAR oyunu ile ilgili hile kodları aşağıdaki başlığımızın altında yer alacaktır.

RAINBOW SIX – ROGUE SPEAR Oyun Hileleri

  • 1-900  Ağır nefes alma
  • 5 fingerdiscount sınırsız cephane
  • awarenessstatecolors Düşmanın şüphe derecesini harita üzeinde belirleme
  • alertnessstatecolors Düşmanın uyanıklık derecesini harita üzerinde belirleme
  • avatargod Sınırsız can
  • aiplancolors Düşmanplanlarını haritada görme
  • behaviorcolors Düşmandavranışlarını haritada görme
  • bignoggin Büyük kafa modunu aktif etme
  • clodhopper Avanak modunu aktif etme

RAINBOW SIX - ROGUE SPEAR Oyun Hileleri

  • combatstatecolors Düşmanın savaşma durumunu harita üzerinde belirleme
  • coverpoints Düşmanın sizin alanınızda görebildiği yerleri bilme
  • explore Kazanma şartlarını belirleme
  • levelmaps Seviye durum  haritalarısını çıkarma
  • monocle Monocle modunu aktif etme
  • normalcolors  Düşmanın renk düzeyini normal olarak belirleme
  • nobrainer Düşmanı etkisi hale getirme
  • objectwalls Nesne duvarlarını çizme
  • obstaclewalls Engel duvarlarını çizme
  • panickedcolors Düşman panik durum renkleri belirleme
  • pathpointlinks Haritaki nokta bağlantılarını çizme
  • pathpoints Haritadaki düşman noktaları gösterme
  • psychstatecolors Düşmanın psikolojik durumunu harita üzerinde renklendirme
  • teamgod Takım ölümsüzlük modunu aktif etme
  • testplan Test planını çizme
  • teamshadow Takım görünmezlik modunu aktif etme
  • theshadowknows Görünmezlik modunu aktif etme
teknoloji hattı
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