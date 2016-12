RAINBOW SIX – ROGUE SPEAR Oyun Hileleri

RAINBOW SIX – ROGUE SPEAR oyunu savaş oyun gurubunda yer alamkatadır. Asker oyunları seven takipçilerimiz için güzel oyunlardan biridir. RAINBOW SIX – ROGUE SPEAR oyunu ile ilgili hile kodları aşağıdaki başlığımızın altında yer alacaktır.

1-900 Ağır nefes alma

5 fingerdiscount sınırsız cephane

awarenessstatecolors Düşmanın şüphe derecesini harita üzeinde belirleme

alertnessstatecolors Düşmanın uyanıklık derecesini harita üzerinde belirleme

avatargod Sınırsız can

aiplancolors Düşmanplanlarını haritada görme

behaviorcolors Düşmandavranışlarını haritada görme

bignoggin Büyük kafa modunu aktif etme

clodhopper Avanak modunu aktif etme