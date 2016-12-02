RAINBOW SIX – ROGUE SPEAR oyunu savaş oyun gurubunda yer alamkatadır. Asker oyunları seven takipçilerimiz için güzel oyunlardan biridir. RAINBOW SIX – ROGUE SPEAR oyunu ile ilgili hile kodları aşağıdaki başlığımızın altında yer alacaktır.
RAINBOW SIX – ROGUE SPEAR Oyun Hileleri
- 1-900 Ağır nefes alma
- 5 fingerdiscount sınırsız cephane
- awarenessstatecolors Düşmanın şüphe derecesini harita üzeinde belirleme
- alertnessstatecolors Düşmanın uyanıklık derecesini harita üzerinde belirleme
- avatargod Sınırsız can
- aiplancolors Düşmanplanlarını haritada görme
- behaviorcolors Düşmandavranışlarını haritada görme
- bignoggin Büyük kafa modunu aktif etme
- clodhopper Avanak modunu aktif etme
- combatstatecolors Düşmanın savaşma durumunu harita üzerinde belirleme
- coverpoints Düşmanın sizin alanınızda görebildiği yerleri bilme
- explore Kazanma şartlarını belirleme
- levelmaps Seviye durum haritalarısını çıkarma
- monocle Monocle modunu aktif etme
- normalcolors Düşmanın renk düzeyini normal olarak belirleme
- nobrainer Düşmanı etkisi hale getirme
- objectwalls Nesne duvarlarını çizme
- obstaclewalls Engel duvarlarını çizme
- panickedcolors Düşman panik durum renkleri belirleme
- pathpointlinks Haritaki nokta bağlantılarını çizme
- pathpoints Haritadaki düşman noktaları gösterme
- psychstatecolors Düşmanın psikolojik durumunu harita üzerinde renklendirme
- teamgod Takım ölümsüzlük modunu aktif etme
- testplan Test planını çizme
- teamshadow Takım görünmezlik modunu aktif etme
- theshadowknows Görünmezlik modunu aktif etme