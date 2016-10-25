Resim paylaşım uygulaması Instagram indir

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Resim paylaşım uygulaması Instagram indir, Instagram nedir, sorularınızın cevabını bu makalemizde bulabilirsiniz…

Instagram hakkında bilmediğiniz her şey, instagram nedir sorununuzun cevabı, instagram uygulamasın özellikleri nelerdir

Sosyal medya araçları son dönemde vazgeçilmezlerimizden oldular. Facebook, Twitter ve instagram gibi vb uygulamalar artık her akıllı telefonda yerini almaktadır. Milyonlarca kullanıcısı olan bu uygulamalar her biri ayrı özellikte ve formatta karşımıza çıktılar. Şimdiki haberimizde bu uygulamalardan biri olan ve diğerleri kadar alanında meşhur milyonlarca kişinin kullandığı instagram uygulaması olacaktır.

Resim paylaşım uygulaması Instagram indir

instagram nedir 🙂 instagram hayatınızın ve sevdiklerinizin hayatlarının karelerinden oluşuyor desek sanırım yeterlidir. Bu güzel uygulamayı akıllı telefonlarına indiren kullanıcıların etrafında olup biten sevdiklerinin görmesini umduğu unutulmaz resimlerini paylaşmaktadırlar. Resmi sitesinde belirtilen 500 milyon gibi koca bir gruba katı içerisinde resimleriniz paylaşılır. İnstagram kullanarak aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz;