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Resim paylaşım uygulaması Instagram indir

Resim paylaşım uygulaması Instagram indir

Gökhan Torun 25 Eki 2016 Instagram  0
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Resim paylaşım uygulaması Instagram indir, Instagram nedir, sorularınızın cevabını bu makalemizde bulabilirsiniz…

Resim paylaşım uygulaması Instagram indir

Instagram hakkında bilmediğiniz her şey, instagram nedir sorununuzun cevabı, instagram uygulamasın özellikleri nelerdir

Sosyal medya araçları son dönemde vazgeçilmezlerimizden oldular. Facebook, Twitter ve instagram gibi vb uygulamalar artık her akıllı telefonda yerini almaktadır. Milyonlarca kullanıcısı olan bu uygulamalar her biri ayrı özellikte ve formatta karşımıza çıktılar. Şimdiki haberimizde bu uygulamalardan biri olan ve diğerleri kadar alanında meşhur milyonlarca kişinin kullandığı instagram uygulaması olacaktır.

Resim paylaşım uygulaması Instagram indir

instagram nedir 🙂 instagram hayatınızın ve sevdiklerinizin hayatlarının karelerinden oluşuyor desek sanırım yeterlidir. Bu güzel uygulamayı akıllı telefonlarına indiren kullanıcıların etrafında olup biten sevdiklerinin görmesini umduğu unutulmaz resimlerini paylaşmaktadırlar. Resmi sitesinde belirtilen 500 milyon gibi koca bir gruba katı içerisinde resimleriniz paylaşılır. İnstagram kullanarak aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz;

  • İstediğiniz resim ve videoları paylaşabiliriz.
  • Takip ettiğiniz kişilerin resimlerini görüp beğenebilirsiniz.
  • Keşfet özelliği ile tanımadığınız kişilerin resimlerini görebilir takip edebilirsiniz.
  • Paylaştığınız resimleri Twitter, Facebook ve diğer sosyal ağlarda paylaşımda bulunabilirsiniz.
teknoloji hattı
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Gökhan Torun {Gökhan Torun}

instagram da takipçi ve beğeni sayısını artırma
İnstagram hesabı dondurma yada kapatma
İnstagram şifre değiştirme iphone
İnstagram Şifre Değişikliği
Instagram İstatistikleri Açıklandı

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çok teşekkürler işe yaradı......

Ahmet
Ahmet

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dawdsadwaedwa
dawdsadwaedwa

adamsınız indirme hızı 20 civarıydı şimdi 700 e çı...

Fare
Fare

Kaldırmaz kardeşim ram cok düşük kasar...

Abdulkadir
Abdulkadir

ÇALIŞMIYOR...

Zahitsoma@hotmail.com
Zahitsoma@hotmail.com

Sifremi onutum...

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