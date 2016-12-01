Spider-Man 2 Enter: Electro oyununun hilelerini bu haberimizde bulabilirsiniz. Spider-Man karakteri dünyada her dönem kendisine bir yer bulan bir karakteri olmuştur. Spider-Man filimleri, dizileri ve son olarakta oyunlarıpiyasaya sürülmüştür. İşte oyunlardan biri olan ve beğenisi yüksek oyunlar arasında yer alan Spider-Man 2 Enter: Electro oyununun hile şifrelerini yayınlayacağız.
Spider-Man 2 Enter: Electro Hile Kodları
Spider-Man 2 Enter: Electro oyununda beklemeden bölümleri geçebilmek için bu kodları kullanabilirsiniz. Ana menü içerisine giriş yapınız ardından Special kısmına giriniz. Bu kısımın içerisinde yer alaln cheats’a bölümüne girerek biradan vereceğimiz kodları giriş yapınız.
Yüksek Skor için – VVHISCRS
Yeni kostümve kıyafetler için – WASHMCHN
Yeni bölümler oynamadığınız yerler için – NONJYMNT
Debug moduna geçmek için – DRILHERE
Galeriyi açmak için – DRKROOM
Büyük ayaklar için – STACEYD
Training bölümlerini oynamak için – CEREBRA
Büyük kafalar için – ALIEN
Ne varsa herşeyi almak için 🙂 – AUNTMAY