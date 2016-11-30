Techkafa’da oyun hileleri yayınlamaya devam ediyoruz. Bugünkü yazımızda ismen hepimizin bildiği bir döneme damgasını vuran Star Wars filmi ve dizisinin oyunundan bahsedeceğiz. Star Wars konsept olarak herkesin beğenisi kazanan bir film serisi idi. Star Wars Episode 1: The Phantom Menace oyunuda aynı beğeniyi toplayacağını düşünüyoruz. Şimdi oyun ile ilgili hile kodlarını paylaşmaya başlayalım

Star Wars Episode 1: The Phantom Menace oyununda Ana menü içerisinde yer alan “Options” yazısının üzerine fare veya klavye ile geliniz. Fakat bu seçeneği açmayınız. Üçgen, Yukarı, Sol, L1, R2, Kare, Yukarı, Sol tuşlarına sırasını şaşırmadan basınız.Bura verdiğimiz tuş kodları çalışmışsa eğer size onaylama anlamında bilgisayardan bip sesi gelecektir. L1 + Select + üçgen tuşlarının üçünüde aynı anda basıp karşınıza çıkan yerden “droid test debug menu” istediğiniz seviyeyi seçiniz. Peki burada hangi seçenekler bulunacak ?

FMV sequence (filmler)

Sound test

Ölümsüzlük

Yukarıdaki seçenekler sizi karşılayacaktır. Ardından istediğinizi seçerek devam ediniz. Bu seçtiğiniz seçenekleri oynayabilmeniz için cheat menüsünden çıkarak tekrar oynayınız. Oyun filimlerini izleyebilmek için X tuşuna basınız. Cheat menüyü açama için ise L1 + Select + üçgen tuşlarına beraber basarak açabilirsiniz.