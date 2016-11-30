Anasayfa / Oyun / Star Wars Episode 1: The Phantom Menace Hileleri
Star Wars Episode 1 The Phantom Menace Hileleri

Star Wars Episode 1: The Phantom Menace Hileleri

Gökhan Torun 30 Kas 2016 Oyun  0
facebook müşteri hizmetleri
teknoloji hattı
Müşteri Hizmetleri. Yazıyı Beğendin mi?

Techkafa’da oyun hileleri yayınlamaya devam ediyoruz. Bugünkü yazımızda ismen hepimizin bildiği bir döneme damgasını vuran Star Wars filmi ve dizisinin oyunundan bahsedeceğiz. Star Wars konsept olarak herkesin beğenisi kazanan bir film serisi idi. Star Wars Episode 1: The Phantom Menace oyunuda aynı beğeniyi toplayacağını düşünüyoruz. Şimdi oyun ile ilgili hile kodlarını paylaşmaya başlayalım

Star Wars Episode 1 The Phantom Menace Hileleri

Star Wars Episode 1: The Phantom Menace oyununda Ana menü içerisinde yer alan “Options” yazısının üzerine fare veya klavye ile geliniz. Fakat bu seçeneği açmayınız. Üçgen, Yukarı, Sol, L1, R2, Kare, Yukarı, Sol tuşlarına sırasını şaşırmadan basınız.Bura verdiğimiz tuş kodları çalışmışsa eğer size onaylama anlamında bilgisayardan bip sesi gelecektir. L1 + Select + üçgen tuşlarının üçünüde aynı anda basıp  karşınıza çıkan yerden “droid test debug menu” istediğiniz seviyeyi seçiniz. Peki burada hangi seçenekler bulunacak ?

  • FMV sequence (filmler)
  • Sound test
  • Ölümsüzlük

Yukarıdaki seçenekler sizi karşılayacaktır. Ardından istediğinizi seçerek devam ediniz. Bu seçtiğiniz seçenekleri oynayabilmeniz için cheat menüsünden çıkarak tekrar oynayınız. Oyun filimlerini izleyebilmek için X tuşuna basınız. Cheat menüyü açama için ise L1 + Select + üçgen tuşlarına beraber basarak açabilirsiniz.

teknoloji hattı
Etiketler:, ,

Gökhan Torun {Gökhan Torun}

Force 21 Hile Kodları
Force 21 Hile Kodları
Fallout 4 Hile Kodları
Fallout 4 Hile Kodları
Dragonshard Hile Kodları
Dragonshard Hile Kodları
Call of duty 5 world at war hileleri
Call of duty 5 world at war hileleri

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Videolar

1
Mutlaka izlenmesi gereken 30 Animasyon
2
Forza Motorsport 6 Apex Sistem Gereksinimleri Belirlendi
3
Teknoloji Markaları Ve Finansal Değerleri
4
En Popüler 5 Cardboard (VR) Oyunları Hakkında Bilgiler
5
LG G5 Kutu Açılımı ve Yeni Özellikler
CS Go Sistem Gereksinimleri Oyun
Counter Strike Global Offensive Sistem Gereksinimleri Oyun
GTA 5 Grafik Düşüren Yama Yayınlandı Oyun
playstation 4 çekilişi
Çekilişle Playstation 4 Veriyoruz! Duyuru
aa hilesi
aa Hilesi Nasıl Yapılır (Rootlu ve Rootsuz) Nasıl Yapılır?
semih
semih

Beyler intel pentium (R) 4 CPU 3.02 GHZ 4GB RAM 35...

Mert Melih
Mert Melih

8 gb ram 2gb ekran kartı i5 işlemci kaldırır mı ab...

Banu aksoy
Banu aksoy

Tüm ayarları yaptım yetkilendirme başarısız uyarıs...

bara
bara

hadi lan...

Sefa
Sefa

İntel i7 4780 işlemci 4 gb ekran kartı gtx 920 16...

Berat Kozan
Berat Kozan

Benim 4gb ram 1.6 gb ekran karti i5 2.47 ghz islem...

selami
selami

kardeşim sen git mario felan oyna ne csgo'su o bil...

mustafa
mustafa

intel Pentium cpu b960 2.20ghz 4gb rem 1.500 gb de...

selami
selami

i3 2.40 işlemci 4 gb ram 1700 mb ekran kartı payla...

kullanıcı
kullanıcı

benim i3 700 mb ekran kartı wın7 pro kasarmı...

iphone microsoft facebook teknoloji haberleri google ios samsung apple teknoloji android

Oyun Haberleri

Force 21 Hile Kodları
Force 21 Hile Kodları 36 dakika önce 0
Fallout 4 Hile Kodları
Fallout 4 Hile Kodları 5 gün önce 0
Dragonshard Hile Kodları
Dragonshard Hile Kodları 1 hafta önce 0
Call of duty 5 world at war hileleri
Call of duty 5 world at war hileleri 1 hafta önce 0
Flying Heroes hileleri
Flying Heroes Hile Kodları 2 hafta önce 0

Arşivler