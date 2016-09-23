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Steam oyunlarında aile paylaşımı nasıl yapılır,steam oyunlarında neler vardır,steam sistemine nasıl giriş yapılır,steam da aynı anda iki kişi nasıl oyun oynar

Steam apk indir oyunlarında aile paylaşımı

Son yıllarda oyun sektörü inanılmaz derecede ve her geçen gün daha da fazla büyüyor. Özellikle dev oyun şirketleri tarafından efsane oyun serilerinin yayınlanan yeni versiyonları kullanıcılar tarafından çok fazla beğenildi. Çok daha gelişmiş grafikler bunun dışında çok daha sağlam oynanış dinamikleri ile beraber oyun sektörü konusunda birçok gelişim yaşandığı da bir gerçek. Oyun sektöründe yaşanan tüm bu gelişmelerle beraber artık oyun satışları içinde birçok yeni yöntem kullanılmaya da başlandı. Artık sadece kutulu versiyon oyunu yayını yapılmazken bunun dışında dijital oyun satışları da yapılmaya başlandı. Tabi dijital oyun satışı dediğimiz zamanda akla ilk gelen uygulamalardan biri ise hiç kuşkusuz STEAM dır, binlerce kullanıcı tarafından tercih edilen oyun platformu içerisinde birçok oyunu da barındırmaktadır. Birçok ünlü oyun yayıncısı tarafından tercih edilen oyun satış platformu olarak bilinen STEAM oyun satışı konusunda ise en çok tercih edilen uygulamalardan birisi olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle son dönemde oyun satışı konusunda epey yüksek rakamlara ulaşmaya başlayan STEAM bu kadar tercih edilmesinin en büyük nedenlerinden birisi de hemen her oyunun satışının yapılıyor olması değil, bunun dışında STEAM üzerinden kullanıcılara hesap ve oyun paylaşımı gibi ayrıcalıklarda sunuyor olmasıdır. Bu sayede aldığınız bir oyunu diğer aile üyelerinin bilgisayarlarıyla da paylaşabiliyorsunuz. Haliyle bir oyunu birden fazla kişinin kullanmasını sağlayabiliyorsunuz. Peki, STEAM üzerinden aldığımız oyunları nasıl diğer aile üyeleri ile paylaşabilirsiniz? Bu yazımız da size bu konuda detaylı bilgi vermeye çalışacağız.

Öncelikle STEAM hesabınıza giriş yapmanız gerekiyor. Hesabınıza giriş yaptıktan sonra ise “aile kütüphanesi” kısmına giriş yapalım. Aile kütüphanesi kısmını aktifleştirmeden oyun paylaşımını da açamıyorsunuz. Bunun için öncelikle özelliği aktif etmeniz gerekiyor. Özelliği aktif edebilmek için ise yapmanız gereken STEAMüzerinden Ayarlar kısmına girmeniz gerekiyor. Ayarlar kısmına girdikten sonra ise bu kısımdan “aile” bölümüne girelim. Bu kısımdan da aile paylaşımı özelliğini aktif duruma getirelim.

Söz konusu özelliği açtıktan sonra ise artık oyun paylaşımını da açık hale getirmiş olacaksınız. Bu noktada oyun paylaşımı yapmak için tek yapılması gereken ise kullanıcıların hesabınızda bulunan oyunlara istek yapması. Hesapta bulunan oyuna erişim izni istendiğinde kullanıcıya doğrudan onay mesajı Gelen bu onay mesajı ise oyunun bulunduğu hesaptaki kullanıcının izin vermesiyle erişime açılmış oluyor. Yani erişime izin verildiğinde otomatik olarak oyunu isteyen hesabın aile hesaplarına eklendiği ve oyunun da paylaşıldığını belirtelim. Oyunun paylaşılmasıyla beraber artık her iki kullanıcı da oyuna erişim sağlayabilir. Bunun için de mutlaka kullanıcılarından birinin oyunda olmaması gerektiğini de belirtelim. Yani siz oyundaysanız izin verdiğiniz hesaptaki kullanıcı siz oyunda olduğunuz süre boyunca oyuna giriş yapamaz. Sadece bir oyuncunun aynı anda oyunu oynamasına da izin veriliyor.

Herkese iyi eğlenceler