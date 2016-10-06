STRADO navigasyon cihazı özellikleri
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STRADO navigasyon cihazı özellikleri
STRADO navigasyon cihazı aldığınızda cihazı kullanırken hayatınızı yada kullanmanızı kolaylaştıracak bir çok özelliğin olduğunu tespit edeceksiniz. Özellikle büyük şehirlerde navigasyon haritanızı güncel tuttuğunuz sürece işinize çok yarayacağından emin olabilirsiniz. Aşağıda cihazın genel özellikleri yer almaktadır.
4.3 inç GPS Navigasyon Sistemi
Harita ve Yazılım Özellikleri:
- İl ve ilçe destekli tam detaylı en güncel Türkiye haritası
- Üç boyutlu yapılar
- Yanlış yola girildiğinde otomatik olarak yeni güzergah hesaplama
- Gece ve gündüz destekli ekran sürüş modları
- Kısa veya anayollardan gitme tercihine bağlı olarak farklı rota çizebilme
- Sesli uyarı
- Hız limitlerini gösterebilme
- Şerit bilgilerini gösterebilme
- Yol tabelalarını gösterebilme
- GPS konum bilgileri
- Yabancı ülkelerin haritalarını gösterebilme
- Geçmişte gidilen yerleri görüntüleyebilme
- Adres defteri
- Pusula bilgileri (Enlem, Boylam ve Yükseklik)
- Sesli yol tarifi ve yol bilgisayarı
Teknik Özellikler:
- İnce tasarım
- Sesli yönlendirmeleri aracınızın kendi radyosundan kablosuz duyabilme
- 7V/ 1000 mAh Şarj edilebilir pil ile 3 saate varan uzun süreli navigasyon kullanımı
- Video, müzik, resim ve e-book dosyalarını açabilme
- 500 MHz SirfStar Atlas V işlemci
- Yaklaşık 4000 adet Mp3 müzik dosyası depolama kapasitesi
- Daha hızlı rota hesaplama ve uydu bağlantısı
- 3 inç Dokunmatik TFT LCD ekran
- Windows™ CE 6.0 tabanlı işletim sistemi
DİĞER ÖZELLİKLER:
- Araç içinde vidalama veya yapıştırma sorunu olmadan, cama monte için özel vakumlu ayak
- MicroSD Kart okuyucu
- Yüksek kalite dahili hoparlör
- USB 2.0 bağlantı
Paket İçeriği:
- Kullanma kılavuzu içerikli CD
- Vakumlu ayak
- USB kablo
- Garanti belgesi
- Araç çakmak şarj aletli
- Ekran kalemi
- Cihaz
- Garanti belgesi