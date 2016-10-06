Müşteri Hizmetleri. Yazıyı Beğendin mi?

STRADO navigasyon cihazı özellikleri nelerdir,STRADO navigasyon cihazını aldığımda kutudan hangi aksesurlar çıkıyor,STRADO navigasyon cihazı harita kurulumu

STRADO navigasyon cihazı özellikleri

STRADO navigasyon cihazı aldığınızda cihazı kullanırken hayatınızı yada kullanmanızı kolaylaştıracak bir çok özelliğin olduğunu tespit edeceksiniz. Özellikle büyük şehirlerde navigasyon haritanızı güncel tuttuğunuz sürece işinize çok yarayacağından emin olabilirsiniz. Aşağıda cihazın genel özellikleri yer almaktadır.

4.3 inç GPS Navigasyon Sistemi

Harita ve Yazılım Özellikleri:

İl ve ilçe destekli tam detaylı en güncel Türkiye haritası

Üç boyutlu yapılar

Yanlış yola girildiğinde otomatik olarak yeni güzergah hesaplama

Gece ve gündüz destekli ekran sürüş modları

Kısa veya anayollardan gitme tercihine bağlı olarak farklı rota çizebilme

Sesli uyarı

Hız limitlerini gösterebilme

Şerit bilgilerini gösterebilme

Yol tabelalarını gösterebilme

GPS konum bilgileri

Yabancı ülkelerin haritalarını gösterebilme

Geçmişte gidilen yerleri görüntüleyebilme

Adres defteri

Pusula bilgileri (Enlem, Boylam ve Yükseklik)

Sesli yol tarifi ve yol bilgisayarı

Teknik Özellikler:

İnce tasarım

Sesli yönlendirmeleri aracınızın kendi radyosundan kablosuz duyabilme

7V/ 1000 mAh Şarj edilebilir pil ile 3 saate varan uzun süreli navigasyon kullanımı

Video, müzik, resim ve e-book dosyalarını açabilme

500 MHz SirfStar Atlas V işlemci

Yaklaşık 4000 adet Mp3 müzik dosyası depolama kapasitesi

Daha hızlı rota hesaplama ve uydu bağlantısı

3 inç Dokunmatik TFT LCD ekran

Windows™ CE 6.0 tabanlı işletim sistemi

DİĞER ÖZELLİKLER:

Araç içinde vidalama veya yapıştırma sorunu olmadan, cama monte için özel vakumlu ayak

MicroSD Kart okuyucu

Yüksek kalite dahili hoparlör

USB 2.0 bağlantı

Paket İçeriği: