Test Drive 4 oyunu eskiden beridir oyun takipçilerinin gündeminde olan bir oyundur. Bu oyunun 4. serisini çıkarması ne kadar talep olduğunu bizlere göstermektedir. Adından da anlaşılacağı üzere bir araba yarışı oyunu olan Test Drive 4 de verilen görevleri sorunsuzca yerine getirebilmek için bazı şifre kodlarını sizlerle paylaşacağız.
Test Drive 4 Hile Kodları
Test drive oyununda şifreleri kullanabilmeniz için oyunun save yapılan ekrana (Save Game) gidip 10 numaralı slot’u seçerek aşağıdaki kodları yazıp karşılarında bulunan sonuçları alabilirsiniz:
NOAICARS LAN oyununda bilgisayar arabaları olmaz
BIRDVIEW yukarıdan görünüş
AARDVARK çarpışmalar olmaz
STICKIER 3d çarpışmalar olmaz
SRACLLA Tüm arabalar
CREDITZ credits ekranı
ITSLATE oyunun 3dfx versiyonunda özel efekt olmaz
LEVELLLA tüm pistler
MIKTROUT büyük arabalar
MPALMER küçük arabalar
BANDW siyah-beyaz
GONZON ileri daha hızlı modu
GONZOFF ileri daha hızlı modu kapalı
NITROXXX X ile Nitro kullanın.