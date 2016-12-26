Test Drive 4 Hile Kodları

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Test Drive 4 oyunu eskiden beridir oyun takipçilerinin gündeminde olan bir oyundur. Bu oyunun 4. serisini çıkarması ne kadar talep olduğunu bizlere göstermektedir. Adından da anlaşılacağı üzere bir araba yarışı oyunu olan Test Drive 4 de verilen görevleri sorunsuzca yerine getirebilmek için bazı şifre kodlarını sizlerle paylaşacağız.

Test Drive 4 Hile Kodları

Test drive oyununda şifreleri kullanabilmeniz için oyunun save yapılan ekrana (Save Game) gidip 10 numaralı slot’u seçerek aşağıdaki kodları yazıp karşılarında bulunan sonuçları alabilirsiniz: