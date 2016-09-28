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Total War Attila Sistem Gereksinimleri

Devasa ordular kurup tarih öncesindeki gibi savaşlar yapabileceğiniz Total War Attila oyunu strateji severler için ideal. Hem harita üzerinden bilgisayara mantığı bırakarak satranç gibi hemde uzun uzadıya savaşalr yaparak bu oyunu oynamak her şekli ile zevkli. Total War Attila minimum sistem gereksinimleri ise çok güçlü bir bilgisayar şart koşmuyor. Bilgisayarım Total War Attila kaldırır mı diye soranlar Total War Attila sistem gereksinimleri yazımızın devamında…

Total War Attila Sistem Gereksinimleri Video

Total War Attila nasıl bir oyun diye merak edenler için bir savaş videosu aşağıda.

Total War Attila Sistem Gereksinimleri PC

Total War Attila Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows Vista.

İşlemci: Intel Core 2 Duo 3 GHz.

RAM: 3 GB.

Ekran Kartı: Nvidia GeForce 8800 GT, ATI Radeon HD 2900 XT or Intel HD 4000.

Boş Harddisk Alanı: 35 GB.

Ekran Kartı Belleği: 512 MB.

Total War Attila Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7.

İşlemci: Intel Core i5 second generation.

RAM: 4 GB.

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 560 Ti or AMD Radeon HD 5870.

Boş Harddisk Alanı: 35 GB.

Ekran Kartı Belleği: 2 GB.

Total War Attila system requirements