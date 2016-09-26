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Total War Battles: KINGDOM Sistem Gereksinimleri

Strateji Oyunları sevenlerin beğenerek oynadığı Total War serisinin oyunlarından biri de Total War Battles KINGDOM. Strateji oyunlarının genelinde olduğu gibi Total War Battles KINGDOM sistem gereksinimleri de oldukça düşük. Hele de Total War Battles KINGDOM minimum sistem gereksinimleri için 8-10 yıllık bir bilgisayar bile yeterli gelecektir. Bilgisayarım Total War Battles KINGDOM kaldırır mı sorusu soranlar yazımızın devamında Total War Battles KINGDOM sistem gereksinimleri bilgilerine ulaşabilir.

Total War Battles KINGDOM Sistem Gereksinimleri – PC

Total War Battles KINGDOM Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows Vista 32 bit Service Pack 2

İşlemci: Core 2 Duo 1.8 Ghz / Athlon X2 1.8 Ghz

RAM: 2GB

Ekran Kartı: (DirectX 9) Intel HD4000 512 MB / ATI Radeon HD4650 512 MB / NVidia Geforce 430 512 MB

Boş harddisk alanı:2 GB

Total War Battles KINGDOM Sistem Gereksinimleri – Önerilen

İşletim Sistemi: Win 7 32 Bit

İşlemci: Core 2 Duo 2.4 Ghz / Athlon X2 2.4 Ghz

RAM: 2GB

Ekran Kartı: (DirectX 11) ATI Radeon HD5850 1024 MB / Nvidia Geforce GTX 480 1024 MB

Boş harddisk alanı: 2 GB

Total War Battles KINGDOM system requirements

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