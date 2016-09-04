Tp link TD-W9980 modem kurulumu

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Tplink modem kurulumu nasıl yapılır? TD W9980 modem kurulumu nasıl yapılır? TD W9980 kablosuz ayarları nasıl yapılır? Tplink TD-W9980 ttnet modem kurulumu nasıl yapılır?

Tplink’in Ttnet kullanıcılarına tarifelerine ek olarak dağıttığı model olan TD W9980 modem kurulumu ve kablosuz ayarları ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Tplink TD W9980 modem kurulumu nasıl yapılır?

Tplink modem kurulumu ile ilgili tüm detayları resimli olarak sizlere anlatıyoruz. Ttnet kullanıcılarının sık sık karşılaşmış olduğu modem kurulumu sizler için derledik. Modem kurulumuna geçmeden önce TTnet yada farklı bir servis sağlayıcı kullanıyorsanız eğer servis sağlayıcınızdan hattınıza ait kullanıcı adı ve şifrenizi temin ediniz.

@ttnet yada @turknet gibi kullanıcı adı ve şifrenizi temin ettikten sonra, modem ve bilgisayar arasında kablolu veya kablosuz olarak bağlantıyı kurunuz. Kablosuz bağlanmak isterseniz modemin altındaki varsayılan kablosuz ağ adı ve şifresini kullanabilirsiniz. Bağlantıyı tamam ise modem kurulumuna geçebiliriz.

Boş bir internet sayfası açarak adres satırına 192.168.1.1 yazarak enter butonuna tıklıyoruz.

Kullanıcı adı : admin

Şifre : ttnet yada turktelekom

Ekranınızın sol tarafındaki Quick Setup( hızlı kurulum) seçeneğine tıklayarak Next(ileri) butonuna tıklıyoruz.

Ülke seçimi ve zaman aralığını seçtikten sonra next/ileri butonuna tıklıyoruz.

Router modu seçerek next/ileri butonuna tıklıyoruz.

Servis sağlayıcı seçimini yaptıktan sonra next/ileri butonuna tıklıyoruz.

Hattınıza ait kullanıcı adı ve şifrenizi yazıyoruz daha sonra next/ileri butonuna tıklıyoruz.

Kablosuz ağ adı ve şifrelemeyi belirledikten sonra next/ileri butonuna tıklıyoruz.

Özet olarak kurulum ayarlarınız doğru ise save/kaydet butonuna tıklıyoruz.

Ayarlar kaydedildikten sonra internet erişimi yapabilirsiniz.